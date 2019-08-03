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Çeşme Belediyesi işçileri baştemsilcilerini seçti

DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikası İzmir 4 Nolu Şube üyesi olan Çeşme Belediyesi işçileri, daha önce de baştemsilcilik yapan Zafer Gostak’ı işyeri baş temsilcisi olarak seçti.

DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası İzmir 4 Nolu Şube üyesi olan Çeşme Belediyesi işçileri, daha önce de baştemsilcilik yapan Zafer Gostak'ı işyeri baş temsilcisi olarak seçti.


Çeşme Belediyesi'nde çalışan Genel-İş Sendikası üyesi kadrolu işçiler, işyeri baştemsilcisi ve işyeri temsilcisi seçimini gerçekleştirdi. Çeşme Amfi Tiyatro'nun altındaki salonda gerçekleştirilen seçime, Genel-İş Sendikası 4 Nolu Şube Başkanı Şükret Sevgener, Şube Sekreteri Aydın Tekin, İdari İşler Memuru Nimet Menekşe ve Çeşme Belediyesi'nde kadrolu çalışan sendika üyesi işçiler katıldı.


Yapılan seçimler sonucunda, daha önce de baştemsilcilik yapan Zafer Gostak işyeri baştemsilcisi olarak seçilirken, eski baştemsilci Uğur Boztepe de işyeri temsilcisi olarak seçildi.

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