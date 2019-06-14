Çeşme Belediyesi'nin Alaçatı ek hizmet binası açıldı

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran'ın seçim döneminde söz verdiği Çeşme Belediyesi Alaçatı Ek Hizmet Binası açıldı.

Bütünşehir Yasası'nın çıkması ile 2014 yılında Alaçatı Belediyesi'nin bulunduğu bina kapatılmıştı. Binada, uzun bir aranın ardından da tadilat yapıldı. Tadilatın tamamlandığı bina, Çeşme Belediyesi Alaçatı Ek Hizmet Binası olarak hizmete başladı.

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, Alaçatı Ek Hizmet Binası'nın hizmete açıldığını, sosyal medya sayfasında yaptığı açıklama ile duyurdu. Başkan Oran, sosyal medya sayfasında yaptığı açıklamada şöyle dedi:

"Değerli Çeşme ailem. Alaçatımız'ı belediyemizle, 5 sene sonra tekrar buluşturduk. Vergi ödeme, tahakkuk, tahsilat işlemleri, dilekçe verme, imar durumu ve emsal değer alma gibi belediye hizmetlerimizi, hizmetinize açtığımız Çeşme Belediyesi Alaçatı Ek Hizmet binamızda da gerçekleştirebilirsiniz. Size hak ettiğiniz kaliteli hizmeti vermek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Her şey söz verdiğimiz gibi."