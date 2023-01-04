Çeşme Belediyespor altyapısından A takıma geçtiler

Çeşme Belediyespor'da, U18 takımında oynayan ve başarılarıyla dikkat çeken iki futbolcu A takıma alındı.

Altyapıya özel önem veren Çeşme Belediyespor, U18 takımında başarılarıyla dikkatleri üzerine çeken kanat oyuncusu Göktuğ Sağlam ile kaleci Mehmet Ali Gökçe'yi A takım kadrosuna dahil etti. Çeşme Belediyespor Kulübü Başkanı Mustafa Kaymakçı, Çeşmeli çocukların spor yapmasına büyük önem verdiklerini vurgulayarak, "Yaz tatilinde bini aşkın Çeşmeli çocuğa, Çeşme Belediyemizin de desteği ile çeşitli branşlarda spor yaptırıyoruz. Çeşmeli çocuklarımıza spor teşvikini kış aylarında da sürdürüyoruz. Çeşme Belediyespor bünyesinde, futbolda U11'den U18'e kadar her yaş grubunda, basketbol branşında U12 erkek, U14 erkek, U14 kız ve A takımı kendi liglerinde mücadele ederken, voleybol branşında da küçük kız takımı ve bölgesel amatör lig takımı kendi liglerinde başarıyla mücadele ediyorlar. U18 takımızmızda başarı gösteren kanat oyuncusu Göktuğ Sağlam ile kaleci Mehmet Ali Gökçe'yi A takımımıza almaya karar verdik. Altyapımızda yetişen iki Çeşmeli futbolcumuzun Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden A takımımıza güç katacağına inancımız tamdır. Altyapımızda top koşturan diğer çocuklarımızın da çok çalışarak, hedeflerine ulaşacaklarına inanıyoruz" diye konuştu.