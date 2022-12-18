Çeşme Belediyespor deplasmandan 1 puanla döndü

Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Çeşme Belediyespor, ligin 12 haftasında deplasman maçında karşılaştığı Manisa Sanayi Yıldızspor ile 2-2 berabere kalarak deplasman maçından 1 puanla döndü.

Bölgesel Amatör Lig 10. Grup'ta mücadele eden Çeşme Belediyespor, ligin 12. haftasında, deplasman maçında Manisa Sanayi Yıldızspor ile karşılaştı.

Maçın ilk yarısı golsüz sonuçlanırken, 2-2 beraberlikle sonuçlanan maçın golleri ikinci yarıda geldi.

Manisa Sanayi Yıldızspor, 54. dakikada Harun Şanlı ve 60. dakikada Emre Ülkü'nün ayağından bulduğu gollerle skoru 2-0 yaptı. Çeşme Belediyespor, 65. dakikada Hakan Esa'nın ayağından bulduğu golle skoru 2-1'e çıkardı. Maçın 77. dakikasında Manisa Sanayi Yıldızspor oyuncusu Adnan Demir, kendi kalesine attığı gol ile maçın skorunu 2-2 olarak belirledi.

Çeşme Belediyespor, deplasman maçında kazandığı 1 puanla lig sıralamasında 21 puanla 5. sırada yer aldı.