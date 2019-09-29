Çeşme Belediyespor galibiyetle, Alaçatıspor mağlubiyetle başladı

2019-2020 Süper Amatör Lig Güney Grubunun ilk maçlarında, Çeşme Belediyespor deplasmanda Güzelbahçespor'u 2-0 mağlup ederken, Alaçatıspor ise evinde konuk ettiği Halilbeylispor'a penaltıdan yediği golle 1-0 mağlup oldu.

Alaçatıspor, sezonun ilk maçını kendi sahasında oynadı. Alaçatı Sahası'nda Halilbeylispor'u konuk eden Alaçatıspor'un maçını, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran Alaçatıspor forması giyerek izledi. Alaçatıspor forması ile Alaçatı Sahası'na gelen Belediye Başkanı Oran'ı, Alaçatıspor Kulübü Başkanı Soner Varhan karşıladı.

Alaçatıspor penaltı golü ile yenildi

Sezonun ilk maçında, Alaçatıspor ilk yarıya ağırlığını koysa da, yaptığı atakları gole çevirmeyi başaramadı. İkinci yarının ilk dakikalarında ise Halilbeylispor bir penaltı kazandı. Halilbeylispor, deplasman maçında kazandığı penaltıyı gole çevirerek, 1-0 öne geçti. Yediği penaltı golünün ardından kısa zamanda toparlanarak rakip kaleye art arda yaptığı akınlarla gol arayan Alaçatıspor, 90 dakika ve uzatma dakikalarında da aradığı golü bulamayınca, sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.

"Hataları hocalarımız değerlendireceklerdir"

Maçın ardından bir açıklama yapan Alaçatıspor Kulübü Başkanı Soner Varhan, ilk maç olduğu için çok fazla değerlendirme yapmak istemediğini belirterek, "Ortada bir maçtı. Maçı biz de alabilirdik. Kazanan rakibimiz oldu. İlk maçtaki hataları hocalarımız değerlendireceklerdir. Normalde kazanmamız gereken bir maçtı. Sezona iyi başlamak istiyorduk. Bunun için elimizden geleni yaptık, ama olmadı. Haftaya deplasman maçımız var. Şimdi o maça hazırlanacağız. Biz, sezona hazırlanmaya geç başladık. Ama takımımıza güveniyorum. Bundan sonraki maçlarda iyi sonuçlar alacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

"Takımımızın bugünkü maç konsantrasyonu yeterli değildi"

Alaçatıspor Teknik Direktörü Malik Gençalp de maç sonrası yaptığı değerlendirmede, "'Ligin ilk maçları her zaman zor olur' diye ilk konuşmamda söyledim. Nitekim böyle olacağını da biliyorduk. İyi oyunculardan oluşan bir takım yaptık. Herkes, bu iyi oyunculara ve iyi takıma, iyi konsantre oluyor. Maalesef takımımızın bugünkü maç konsantrasyonu yeterli değildi. Oyuncularıma, maçtan önce soyunma odasında da söyledim, 'kalite olur ama, onlar kadar koşmazsak, kazanamayız'. Nitekim böyle oldu. Yan faktörleri konuşmama gerek yok. Penaltı olmayan bir pozisyonda penaltı verildi. Ama ona rağmen oyunu çevirmemiz gerekirdi. Bireysel hatalar yapıldı. Yeni bir takımız. İlk maçta kaybetmemiz, bizi hedeflerimizden geri çevirmez" diye açıkladı.

"Önümüzdeki maçları kazanıp, kaybımızı telafi edeceğiz"

İlerideki haftalarda kaybı telafi edeceklerini ifade eden Teknik Direktör Gençalp, "Tabi, bu kadar iyi bir yönetime, bu kadar iyi bir taraftara, bu kadar yeni yapılanmaya 3 puan armağan etmek isterdik. Olmadı. Üzgünüz. Futbolda, bir saati bile unutmak gerekir. Futbolda dün diye bir şey yok. Salı gününden itibaren önümüzdeki maça bakacağız. Önümüzde daha çok sayıda maç var. Onları kazanıp, kaybımızı telafi edeceğiz. Taraftarımıza, yeni yönetimimize, maçımızı izlemeye gelen Belediye Başkanımız Ekrem Oran'a, galibiyet armağan etmek isterdik. Bireysel hatalar çok olunca, ne yazık ki olmadı. Konuk takımı kutluyoruz. Her şeyden önce centilmence bir maç oldu. Göreve geldiğimiz günden beri, sportif başarının yanında Fair Play'i de önemsediğimizi söyledik. Onun için de çalışıyoruz. İlk maç bu. Kaybedilmiş bir şey yok. Oyuncularıma, yönetime ve herkese güveniyorum. Ligi en üst seviyede bitireceğiz" diye kaydetti.