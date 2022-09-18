Çeşme Belediyespor, hazırlık maçında berabere kaldı

grupta mücadele edecek olan Çeşme Belediyespor, sezon hazırlıklarını sürdürüyor. BAL 9. grupta mücadele edecek olan Sökespor ile bir hazırlık maçı yapan Çeşme Belediyespor, 1-1 berabere kaldı.

Yeni sezon hazırlıklarına 8 Ağustos'ta başlayan ve 15 günlük kamp sürecinin ardından 15 gün de Afyon'da kamp yapan Çeşme Belediyespor, Afyon kampı dönüşü hazırlıklarını Çeşme'de sürdürmeye devam ediyor. Sezon hazırlıklarında Sökespor ile kendi sahasında bir hazırlık maçı yapan Çeşme Belediyespor, 1-1 berabere kaldı.

"Takımımın performansından memnunum"

Maçın ardından bir değerlendirme yapan Çeşme Belediyespor Teknik Direktörü Hakan Karatepe, "Çok önemsediğimiz maçtı. Bizim için önemli donelerin alınacağı bir maçtı. Sökespor ile oynadık. Sökespor, 9. grubun iddialı takımlarından birisi. Çok iyi bir takımla hazırlık maçı oynadık. Maçta istediklerimizin çoğunu elde ettik. İkinci yarı oynanan oyundan daha çok memnunum. Maçın son bölümlerinde genç oyuncularımızın durumlarını görme imkanımız oldu. Maçta çeşitli sistemlerle oynadık. 8 Ağustos'tan beri bunları çalışan bir takımız. Maça 4-4-2 olarak başladık. 4-2-3-1'e döndük. 3-4-3 şeklinde bir oyun benimsedik. Bu sistemler de bize önemli doneler verdi. Genel olarak takımımın bugünkü performansından, takım oyunu olarak, kompakt olarak oldukça memnunum. Ligin başlamasına 2 hafta kaldı. 2 hafta içerisinde eksiklerimizi görüp, bu tarz hazırlık maçları ile önemli doneleri alıp en iyi şekilde lige başlayacağız" diye konuştu.

"Fizik kapasite antrenmanlarına çok önem veriyorum"

Fizik kapasite antrenmanlarına çok önem verdiğini vurgulayan Karatepe, "Liglerde daha çok fiziksel olarak üst seviyedeysen, üst sıralarda şampiyonluğu kovalayan takım oluyorsunuz. Çeşme'de yaptığımız kamp oldukça güzel geçti. Afyon kampımızda 3 hazırlık maçı yaptık. Bu hazırlık maçlarından 2 tanesini bireysel hatalar ve yeterli hazır olmayışımızdan dolayı kaybettik. Birisini 3-0, diğerini 3-2 kaybettik. Son hazırlık maçımızdan da galip ayrıldık. Afyon kampından döndükten sonra Çeşme'deki hazırlıklarımız devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Transferler hakkındaki bir soruyu da yanıtlayan Karatepe, "Şampiyonluğa oynayan takımlarda transferler bitmez" diye konuştu.