Çeşme Belediyespor ile anlaşan Ali Çalış'a Alaçatıspor'dan tepki

Çeşme Belediyespor, geçtiğimiz sezon Alaçatıspor'da görev yapan tecrübeli teknik direktör Ali Çalış ile anlaşma sağlarken, Alaçatıspor da sosyal medyadan sert bir açıklama yaparak tepki gösterdi.

Bu sezon Bölgesel Amatör Lig'de kalmayı başaran Çeşme Belediyespor, geçen sezon başında Bornova FK takımında lige başlayan ve devre arası Alaçatıspor ile anlaşan tecrübeli isim Ali Çalış ile anlaşma imzaladı. Başarılı teknik adam Ali Çalış'ın imza törenine Çeşme Belediyespor Kulübü Başkanı Mustafa Kaymakçı ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. İmza töreninin ardından sosyal medya hesabında paylaşım yapan Ali Çalış, “2023-24 sezonu için Çeşme Belediyespor ile anlaşmış bulunmaktayım. Hedefimize ulaşacağımız başarılı bir sezon geçirmemiz dileğiyle” ifadelerini kullandı. Çeşme Belediyespor Kulübü de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, "Kulübümüz 2023-2024 futbol sezonu için teknik direktör Ali Çalış ile anlaşmış bulunmaktadır. Çeşme Belediyespor camiasına ve teknik ekibimize hayırlı olmasını diliyoruz" anlaşmayı duyurdu.

Alaçatıspor'dan sert tepki

Ali Çalış'ın Çeşme Belediyespor ile anlaşmasına Alaçatıspor'dan sert tepki geldi. Alaçatıspor sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yıllardır başarılarımızı kıskançlıkla izleyen ilçemizin diğer takımı, tüm imkanlarını kullanarak teknik direktörümüzü renklerine bağlamıştır. Sözleşme yenilemek için iki günlük süreyi beklemeyip ilçemizin diğer takımına imza atan Ali Çalış hocaya kariyerinde başarılar dileriz. İlçemizin iki takımı arasındaki orantısız rekabete sebep olanlara, bu transferde emeği geçenlere teşekkürler. Alaçatıspor bir kültürdür. Bu yarımadanın en eski spor kulübüdür. Binlerce Alaçatılının tutkusudur. Kulübümüzü itibarsızlaştırmak isteyenlere her zaman cevabımız olacaktır" denildi.

2016 yılında Manisaspor FK takımında teknik direktörlüğe başlayan Ali Çalış, sırasıyla Sarayköy 1926 FK, Karşıyaka U15, Buca Geliştirme, Karşıyaka, Menemen FK, Baynet İnşaat Balıkesir, Turgutluspor, Bornova FK ve Alaçatıspor'da görev aldı.