Çeşme Belediyespor, Kartalspor'u 2-1 yendi

Çeşme Belediyespor, sahasında konuk ettiği Kartalspor'u 2-1 yenerek galibiyet serisini sürdürdü.

Bölgesel Amatör Lig 10. Grup'ta mücadele eden Çeşme Belediyespor, 17. hafta maçında İstanbul takımlarından Kartalspor'u konuk etti. Maçın ilk dakikalardan itibaren rakip kalede baskı kuran Çeşme Belediyespor, aradığı golü maçın 10. dakikasında Alper Önal'ın ayağından buldu. Golün ardından, Kartalspor 15 dakikada attığı gol ile skoru 1-1 yaparak eşitliği sağladı. İlk yarı 1-1'lik skorla sonuçlandı.

İkinci yarıda da rakibinin yarı sahasında baskı kuran Çeşme Belediyespor, 51. dakikada Hüseyin Çıray'ın attı golle 2-1 ön geçmeyi başardı. Kalan dakikalarda her iki takım da karşılıklı ataklarla gol arayışına girse de aradıkları golü bulamayınca maç 2-1 Çeşme Belediyespor'un galibiyetiyle sonuçlandı.

Çeşme Belediyespor, aldığı galibiyetle puanını 31'e çıkarırken lig sıralamasında üçüncülüğünü korudu.

Maçın ardından bir değerlendirme yapan Çeşme Belediyespor Teknik Direktörü Hakan Kara, "BAL gerçekten çok zorlu bir lig. Çok güzel bir takım kurduk. Kulübümüzde bir aile ortamımız var. Çok kaliteli bir takımız. Zor bir lig olduğu için bütün takımlar bizim karşımızda hırslı oynuyor. Artık önümüzdeki maçlara bakacağız. Mücadelemizi lig sonuna kadar sürdüreceğiz. Şampiyonluk hedefimiz var. Çok çalışarak ligi şampiyon bitirip, 3. Lig'e çıkmak istiyoruz" dedi.