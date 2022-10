Çeşme Belediyespor, kendi sahasındaki ilk maçında 3 puan aldı

Grupta mücadele eden Çeşme Belediyespor, ligin ikinci haftasında, kendi sahasında yaptığı ilk maçında, İstanbul takımlarından Ortaköy'ü 1-0 yendi.

2022-2023 sezonunun ilk maçına, Özçamdibispor deplasman maçı ile başlayan ve 1-1 beraberlikle hanesine 1 puan yazdıran Çeşme Belediyespor, ligin ikinci haftasında, kendi sahasında, İstanbul takımlarından Ortaköy'ü konuk etti.

BAL ligi için yenilenen ve ek tribünler eklenen eklenen Çeşme Şehir Stadı'nda tribünler Çeşme Belediyespor taraftarlarınca tamamen doldurulurken, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran da, Çeşme Belediyespor Kulübü Başkanı Mustafa Kaymakçı ile birlikte maçı izledi.

Penaltı gole çevrilemedi

Dengeli başlayan maçın 18. dakikasında, Çeşme Belediyespor'un penaltı bulması tribünleri heyecanlandırsa da, penaltı fırsatının gole çevirilememesi yürekleri burktu. Penaltı fırsatının kaçması, Çeşme Belediyespor üzerinde de etki yaptı ve ilk yarı golsüz sona erdi.

Berkay Polat'ın uzaktan attığı şutla bulduğu gol, sonucu belirledi

İlk yarıda yakaladığı penaltı fırsatını gole çeviremeyen Çeşme Belediyespor, ikinci yarıda kendisini toparlayarak, pas oyunları ile gol aradı. Ortaköy de zaman zaman etkili ataklarla Çeşme Belediyespor kalesinde gol arasa da istediğini bulamadı. Maçın 89. dakikasında, Çeşme Belediyespor futbolcusu Berkay Polat, uzaktan attığı bir şut ile golü bularak, maçın skorunu ilan etti. Maçı 1-0 kazanan Çeşme Belediyespor, maçı kazanarak 3 puanın sahibi oldu.

"Sezona tutunabilmemiz için bu maçı almamız gerekliydi"

Maçın ardından bir değerlendirme yapan Çeşme Belediyespor Teknik Direktörü Hakan Karatepe, "Biz geçen hafta çok iyi bir oyun oynayarak, deplasmanda berabere kaldık. Üzerimizde o iyi oynamanın morali vardı 2 puan bırakmanın moral bozuntusu da hafta içinde takıma yansıdı. Ama biz bunu çok kısa zaman içinde bertaraf edebildik. Hafta içinde takım çok moralliydi. Çok başarılı antrenmanlar yaptık. Bu maçtan 3 puanla ayrılmak bizim için elzemdi. Rakiplerin de birbirleri ile oynaması bu maçı almamızı şart koşuyordu. Sezona tutunabilmemiz için bu maçı almamız gerekliydi" diye konuştu.

"Takımımız, istediğimiz her şeyi yerine getirdi"

Maça iyi başladıklarını vurgulayan Karatepe, " Oyuncularımızda ilk maçın heyecanı 10-15 dakika içinde gözlendi, ama maça iyi başlamayı başardık. Rakibimiz de iyi oynamaya çalıştı. İlk maçlarında mağlup olmuşlardı. İkinci maçlarında bir şekilde mücadele ederek dahil olmaya çalıştılar ama biz oyun olarak çok üstün durumdaydık. Oyun içinde bir penaltı kazandık ama penaltıyı gole çeviremedik. Penaltıyı gole çeviremeyince, oyuncularımda bir panik havası sezmeye başladım. Ama devre arasında oyuncularımla konuştum ve ikinci devrede onlardan istediğim her şeyi yaptılar. İkinci yarıda baskılı oyun oynadık. Takımımız, pas oyununu seven, taktiksel tarzda oyun oynayabilen takımlardan bir tanesidir BAL liginde. İstediğimiz her şeyi yerine getirdiler. Neticesinde, 89. dakikada, önceden çalışılmış uzaktan bir şut ile Berkay Polat'ın ayağından golü bulduk. Hafta içinde uzaktan şut çalışmalarımız çok oldu. Bulduğumuz fırsatı gole çevirmeyi bildik. Antrenmanlarda yaptığımız çalışmaları uyguladıkları için oyuncularımın hepsini kutluyorum. Emeklerine, yüreklerine sağlık. Çeşme Belediyespor camiasına hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

"Belediye Başkanımız Ekrem Oran'ın koyduğu hedefe ulaşacağız"

Ligin daha yeni başladığını belirten Teknik Direktör Karatepe, "Önümüzdeki maçlar için bütün camia kenetlenmeli. Heyecan ve baskı oluşturmaktan öte, bu takımı daha çok oyunun içerisine bağlayıcı, ligin içerisine bağlayıcı şekilde hareket etmek gerekiyor. Burası BAL ligi. Bunlar da BAL ligi futbolcuları. Herhangi bir baskıya, herhangi bir heyecana gerek yok. Önümüzde 24 maç var. Önümüzdeki maçları da teker teker geçip, Belediye Başkanımız Ekrem Oran'ın koyduğu hedefe ulaşacağız" diye belirtti.

"Taraftarımızdan tek isteğim; bizlere inansınlar"

Çeşme Belediyespor taraftarının tribünleri tamamen doldurmasından duyduğu memnuniyeti de ifade eden Karatepe, "Çeşme Belediyespor'un kendi sahasında oynadığı ilk BAL ligi maçında, taraftarımıza tribünleri tamamen doldurduğu için sonsuz teşekkür ederim. Taraftarımızdan tek isteğim; bizlere inansınlar. Takımın her ferdine, futbolcularımıza, teknik ekibimize, yöneticilerimize herkes güvensin. Biz bu ligde şampiyon olacağız. Burada bayram havasında geçen maçlar olacak. Bütün Çeşme'yi ayağa kaldıracağız. Hatta sadece Çeşme değil, İzmir futbol camiasını Çeşme Belediyespor'a kilitlemek istiyoruz. Hedefimiz tamamen bu. Taraftarımıza çok teşekkür ediyorum. İsteğimiz; bizi yarışın içinde tutsunlar" çağrısında bulundu.