Çeşme Belediyespor Play-Off'ta

hafta maçında Çeşme Belediyespor, deplasmanda bulduğu penaltı golü ile Gaziemir Gençlik takımını 1-0 mağlup etti. Çeşme Belediyespor, ligin bitimine 1 hafta kala adını Play-Off'lara yazdırmayı başardı.

Zirveyi yakından ilgilendiren mücadelede geniş güvenlik önlemleri alınırken, Gaziemir Gençlik takımı, konuk ekip Çeşme Belediyespor'a 1-0 mağlup olurken, Play-Off'lara katılma yolunda işini zora koydu. Çeşme Belediyespor ise ligin bitimine 1 hafta kala adını Play-Off'lara yazdırmayı başardı.

Binin üzerinde taraftarın takip ettiği maça iki ekipte kontrollü başlarken, 20'nci dakikada Çeşme Belediyespor'lu Nevzat Mert Kaya'nın kafa vuruşunu Gaziemir kalecisi Can Songüler harika bir kurtarışla gole izin vermedi.

Dakikalar 40'ı gösterdiğinden Mustafa Karabacak'ın sol kenar çizgisinden ceza alanı içine kullandığı taç atışında Serhat Muhammet Markoç, Hüseyin Adıgüzel'e "alda at" dercesine verdiği pası Hüseyin'in çektiği şutu, tecrübeli eldiven İbrahim Gören gole izin vermedi. İlk yarının son dakikasında Çeşme'li oyuncu Nevzat Mert Kaya'nın kafa vuruşunu Gaziemir kalecisi Can golle sonuçlanmasına izin vermeyince ilk yarı 0-0 sona erdi.

İkinci yarıda dakikalar 51'i gösterdiğinde Gaziemir Gençlik takımında Mustafa Karabacak, ceza alanı içinde Çeşme Belediyespor oyuncusu Selçuk'a müdahalesini karşılaşmanın hakemi Berkay Erdemir penaltı olarak değerlendirdi. Penaltı atışını Ali Yücel Aydın golle sonuçlandırdı ve takımı Çeşme Belediyespor'u 1-0 öne geçirdi.

Bu golden sonra baskı kuran Gaziemir Gençlik takımı, oyuna sonradan giren Ferdi ve Hüseyin Adıgüzel ile pozisyon bulsa da skoru değiştirecek golü bulamadı. Mücadelenin son 5 dakikası oynanırken, Yalçın Eroğlu çift sarıdan Kırmızı kartla oyun dışı oldu ve kalan sürede takımını 10 kişi bıraktı. Mücadelede başka gol olmadı ve zorlu geçen maçı Çeşme Belediyespor 1-0 kazanarak adını Play-Off'lara yazdırdı.

Aldığı bu galibiyetle 28 puana ulaşan Çeşme Belediyespor yeniden Lider olurken, Gaziemir Gençlik takımı ise 25 puanda kalarak 3.sıraya geriledi.

Önümüzdeki hafta sonu Çeşme Belediyespor kendi sahasında ligin son maçını grup ikincisi olan ve Play-Off şansı bulunan Menderes BLD.EĞT ile, Gaziemir Gençlik takımı ise ligden çekilen Narlıdere Belediyespor ile karşılaşacak.