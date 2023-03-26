Çeşme Belediyespor sahasında 3-1 galip

Çeşme Belediyespor, sahasında konuk ettiği Budaklarspor'u 3-1 mağlup ederek puanını 38'e yükseltti.

Bölgesel Amatör Lig 10. Grup'un 21. haftasında Çeşme Belediyespor, Budaklarspor'u konuk etti. Lig sıralamasında 6 puanla son sırada yer alan Budaklarspor karşısında etkili ataklarla gol arayan Çeşme Belediyespor, aradığı golü bulamayınca maçın ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı.

Maçın ikinci yarısında da rakip sahada baskı kuran Çeşme Belediyespor, rakibinin bulduğu gol pozisyonunu engelleyemeyince, 63. dakikada yediği gol ile 1-0 yenik duruma düştü. Golün ardından toparlanan ve rakip sahada baskıyı arttıran Çeşme Belediyespor, 73. dakikada Alper Önal'ın kullandığı penaltının gol olması sonucunda 1-1 beraberliği yakaladı. Penaltı golünün ardından bir penaltı daha kazanan Çeşme Belediyespor, 75. dakikada Yeldar Yamaç'ın kullandığı penaltı vuruşunun da gol ile sonuçlanması üzerine 2-1 öne geçti. Maçın skorunu belirleyen gol ise Çeşme Belediyespor oyuncusu Berkay Polat'ın 90+4'te attığı gol ile geldi.

Çeşme Belediyespor, Budaklarspor karşısında 3-1 galip gelerek, puanını 38'e yükseltirken lig sıralamasında 3. sıradaki yerini korudu.

Çeşme Belediyespor, 29 Mart Çarşamba günü, deplasman maçında Sultangazispor ile deplasman maçında karşılaşacak. Yarımada derbi maçı ise Çeşme Belediyespor sahasında, Alaçatıspor ile 2 Nisan Pazar günü gerçekleştirilecek.