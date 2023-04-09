Çeşme Belediyespor sahasında 3-2 mağlup oldu

Grup'ta ligin bitimine son bir maç kala konuk ettiği Manisa Sanayi Yıldızspor'a 3-2 mağlup oldu.

Bölgesel Amatör Lig 10. Grup'ta mücadele eden Çeşme Belediyespor, ligin 25. hafta maçında, kendi sahasında Manisa Sanayi Yıldızspor'u konuk etti. Çeşme Belediyespor, maçın ilk dakikalarında maça ağırlığını koyarken, 8. dakikada Serhan Özyılmaz'ın ayağından bulduğu gol ile 1-0 öne geçti. Golün ardından karşılıklı ataklar sürerken, 42. dakikada konuk takımın oyuncusu Emre Ülkü'nün attığı gol, ilk yarının sonucunu 1-1 olarak belirledi. Maçın ikinci yarısına hızlı başlayan Manisa Sanayi Yıldızspor, Umut Alpaslan'ın attığı gol ile 2-1 öne geçti. 83 dakikada Çeşme Belediyespor oyuncusu Yeldar Yamaç skordaki eşitliği sağlasa da 90+5'te maçın skorunu belirleyen gol, rakip takımdan geldi.

Çeşme Belediyespor, sahasında aldığı mağlubiyet ile 39 puanla lig sıralamasında 7. sıraya geriledi. Çeşme'nin BAL'daki ikinci temsilcisi Alaçatıspor ise ligden çekilen Salihli Belediyespor karşısında hükmen galip gelerek, puanını 47'ye yükseltip, lig sıralamasında 3. sıradaki yerini korudu.

Ligin son maçında, 16 Nisan Pazar günü Çeşme Belediyespor, Saruhanlı Belediyespor ile deplasman karşılaşacak. Alaçatıspor ise ligin 2. sırasında yer alan Yunus Emre Belediyespor'u konuk edecek.