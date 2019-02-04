Çeşme Belediyespor sahasında 3 puanı 3 golle kaptı

Çeşme Belediyespor kendi sahasında ağırladığı Kemalpaşa Esnafspor'u 3-1 mağlup ederek play-off yolunda önemli bir galibiyete imza attı.

Süper Amatör Lig Beyaz Grupta mücadele veren Çeşme Belediyespor, Kemalpaşa Esnafspor'u ağırladı. Siyah beyazlı ev sahibi takım, sahasında rakibini 3-1 mağlup etti. Çeşme Belediyespor, bu sonuçla play-off yolunda önemli bir galibiyete imza atmış oldu.

Karşılaşma sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Teknik Direktör Zafer Çağın, "Kendi saha ve seyircimiz önünde üç puan kazandık. Daha iyi bir skorla da bitirebilirdik ama; oyunun temposu gitti geldi. Sonuçta iyi bir takımız. Hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz. Bundan sonraki süreçte tabi ki, yukarıyı zorlayacağız. Kadro derinliğimize baktığımızda ise sakatlarımız ve kart cezalılarımız nedeniyle bizi sıkıntıya soktu ama kazandık. Rakibimiz ise güçlü kadrosuyla çok iyi mücadele verdi. Oyun zaman zaman istediğimiz gibi olmadı. Konsantrasyon problemleri yaşadık. Zaman zaman oyuncularımız bireysel oynamayı tercih etti. Bundan sonra önümüzdeki maçlara daha iyi hazırlanacağız" dedi.

Çeşme Belediyespor Başkanı Şerif Gün ise takım olarak tırmanışa devam ettiklerini dile getirerek, "Bu galibiyet ile ligde iddiamızı bir kez daha gösterdik. Maçın bir bölümünde oyuncularımız ciddiyetten uzaklaştı. Bunlar futbolda var. Bu hafta oynayacağımız Halilbeylispor maçı çok önemli. Buradan puan veya puanlarla dönersek hedefimize doğru büyük bir adım atmış oluruz" diye konuştu.

Kulübün maddi sıkıntı içinde olduğuna da vurgu yapan Başkan Gün, "Transfer yapamadık. Kadro derinliği yapamadık. Eğer BAL Ligini hedefliyorsak kadro genişliği yapmamız gerekiyor. Takıma takviye yapmamız gerekiyor. Bu sıkıntıyı da tahminen 10 gün içerisinde çözeriz diye düşünüyorum. Kritik bir dönem geçiriyoruz ama çocuklarımızın morali iyi. Oyuncularımız özveriyle mücadele veriyorlar. Şu dönemi aşmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.