Çeşme Belediyespor tırmanışını sürdürüyor

haftasında Çeşme Belediyespor, kendi sahasında ağırladığı grubun güçlü ekiplerinden Bayındırspor'u 2-0 mağlup ederek, ligdeki tırmanışını sürdürdü.

Karşılaşmaya iyi başlayan Çeşme Belediyespor 26. dakikada Hasan Durmaz'ın kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Bu golden 6 dakika sonra da sahneye İsmet Gökseloğlu çıktı ve skoru 2-0'a taşıdı. İlk yarı Çeşme Belediyespor'un üstünlüğü ile sona erdi. İkinci yarıda iki ekipte girdikleri net gol pozisyonlarından yararlanamayınca zorlu geçen mücadeleyi Çeşme Belediyespor 2-0 kazanarak 16 puana yükseldi. Bayındırspor ise son 2 haftada aldığı kötü sonuçlarla düşüş yaşadı ve 22 puanda kaldı.

"İyi yoldayız, özgüvenimiz artıyor"

Karşılaşmanın ardından bir değerlendirme yapan Çeşme Belediyespor Kulübü Başkanı Şerif Gün, Çeşme Belediyespor'un iyi bir takım olduğunu güçlü rakibini yenerek bir kez daha gösterdiğini vurgulayarak, "Ligin başlarında kaybettiğimiz havayı, teknik direktör değişikliği ile yeniden yakaladık. Ligdeki çıkışımız sürüyor. Ligin üst sıralarında yer alan takımları yenerek, o takımları aşağıya doğru çekiyoruz. Devre arasında da takımımıza olanaklarımız ölçüsünde 1-2 takviye yapabilirsek, ikinci yarıda playoff'a gidecek takımlar arasında yerimizi alabiliriz. Tabi ki, lig lideri Torbalıspor ile Çarşamba günü oynayacağımız erteleme maçı çok önemli. Torbalıspor'u da yenersek, lig yarısındaki yerimiz belirli olur. Ligde, birbirine denk çok takım var. En az 6- takım play off'a gidebilecek durumda. Biz de plaf offa gidecek takımlar arasında yer almak istiyoruz. İyi yola girdik. Özgüvenimiz artıyor. Maç kazanma rahatlığı başladı. Takım olduk. Umarım böyle devam eder" diye konuştu.

"Taraftarlarımızı ağaç altlarından tribüne davet ediyoruz"

Taraftar desteğinden memnun olduklarını da ifade eden Kulüp Başkanı Gün, "Taraftarlarımızı tribünlerde bir arada görmek istiyoruz. Saha dışından, ağaç altlarından tribünlere davet ediyoruz. Tribünlerden yapılacak toplu destek daha etkili olacaktır. Her zaman söylediğim gibi, biz bu takımı onlar için yaptık. Taraftarımızla birlikte futbol keyfi almalıyız. Malzemeciden taraftara, yöneticiden teknik heyete, hep birlikte olmazsak hiçbir şeyin kıymeti yok. Birlik olarak, sezon sonunda gülen taraf olmak istiyoruz" dedi.

"Torbalıspor'u geçersek, önümüz açık"

Çeşme Belediyespor Teknik Direktörü Zafer Çağın da yaptığı maç değerlendirmesinde, "Maç biraz zor oldu. İyi bir takımla oynadık. Grubun üst sıralarında olan bir ekip. Son haftalarda biz de tırmanışa geçtik. 2-0'lık net bir skorla kazanmamız, bizim için avantaj oldu. Bundan sonraki maçlarda, daha istekli, daha arzulu oynayıp, kazanarak yol almamız gerekiyor. Kredimiz olmadığını biliyoruz. İyi bir ekibiz. Toparlanma sürecini biraz sarsıntılı atlattık, ama sonuçta 3 maç arka arkaya kazandık. Bu da bizim için müthiş bir avantaj oldu. Önümüzde ertelenen Torbalıspor maçı var. Zor maç. Lider ile oynayacağız. O maçı da geçersek, daha sonra önümüz açık. Ligde daha iyi bir yere geleceğimize inanıyorum" diye konuştu.