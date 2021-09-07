Çeşme Belediyespor, transfer sezonunu açtı

Süper Amatör Lig'de mücadele edecek olan Çeşme Belediyespor, iç transferde takım kaptanı İbrahim Gören ve ikinci kaptan Fatih Kemikler ile anlaşarak transfer sezonunu açtı.

Pandemi nedeniyle ara verilen amatör futbol müsabakaları ekim ayında başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonunun Süper Amatör Lig maçlarının 25 Ekim tarihinde başlayacağını açıklamasının ardından Çeşme Belediyespor da harekete geçerek iç transferler ile sezon hazırlıklarına başladı. Çeşme Belediyespor Başkanı Hüseyin Gültekin sosyal medya sayfasında yaptığı açıklamada, takım kaptanı ve ikinci kaptan ile anlaşma sağlayarak transfer sezonunu açtıklarını belirtti.

"Yolun sonu şampiyonluk"

Gültekin, sosyal medya paylaşımında şöyle dedi: "Covid-19 salgını ile ara verilen amatör futbol müsabakaları, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklama ile 25 Ekim tarihinden itibaren tekrardan sahalara döneceğimizin müjdesini vermiştir. Bu sene şampiyonluk parolası ile yola çıkan takımımız iç transferde Kaptanlarımız İbrahim Gören ve Fatih Kemikler ile tekrardan anlaşma sağlayarak transfer sezonunu açmıştır. Camiamıza hayırlı olsun. Yolun sonu şampiyonluk."