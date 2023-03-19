Çeşme Belediyespor zorlu maçta 1-1 berabere kaldı

Çeşme Belediyespor, sahasında ağırladığı lig lideri Yunus Emre Belediyespor ile 1-1 berabere kalırken, Ortaköyspor'u deplasman maçında 1-0 yenen Aliağa FAŞ 42 puanla lig lideri oldu.

Bölgesel Amatör Lig 10. Grup'ta mücadele eden Çeşme Belediyespor, uzun süredir lig liderliğini koruyan Yunus Emre Belediyespor'u konuk etti.

Ligin 19. haftasında karşılaşan ve lig liderliği mücadelesi veren her iki takım da maça yüksek tempoyla başlarken, ilk yarıda aradıkları golü bulamayınca ilk yarı golsüz beraberlikle sonuçlandı.

Maçın ikinci yarısında da iki takım da karşılıklı ataklarla gol arayışına girerken, 80. dakikada Yunus Emre Belediyespor oyuncusu Muhammed Sak, takımını 1-0 öne geçiren golü attı. Golün ardından rakip kaleye baskı kuran Çeşme Belediyespor 83. dakikada penaltı kazandı. Çeşme Belediyespor'un golcü oyuncusu Hüseyin Çıray, penaltı atışını gole çevirerek skoru 1-1 yaptı. Maçın kalan dakikalarında her iki takım da galibiyet golünü arasa da galibiyet golü gelmedi. Son dakikalarda meydana gelen gerginlik maçın uzamasına yol açarken 1-1 eşitlik bozulmadı.

Yunus Emre Belediyespor, aldığı beraberlik sonucunda puanını 41'e çıkarırken, lig ikincisi olan Aliağa FAŞ'ın deplasman maçında Ortaköyspor'u 1-0 yenerek puanını 42'ye çıkarması sonucunda lig liderliği 42 puanla Aliağa FAŞ'a geçti. Çeşme Belediyespor ise 35 puanla 3. sıradaki yerini korudu. Çeşme Belediyespor, 22 Mart Çarşamba günü saat 14.00'de lig lideri Aliağa Faş ile deplasman maçında karşılaşacak. .

"Şampiyonluk yolunda yürüyeceksek, taraftarımızla birlikte yürüyeceğiz"

Maçın ardından bir değerlendirme yapan Çeşme Belediyespor Teknik Direktörü Hakan Kara, "Hafta içinde bu maç için çok çalıştık. Lig lideri ile şampiyonluk mücadelesinde yolumuza devam etmek için sahaya çıktık. Şampiyonluk yolunda en önemli mücadelelerden birisiydi. Zor bir maçtı. Oyuncularımız, maçta gereken mücadeleyi verdi. Ama galip gelemedik. Artık önümüzdeki maçlara bakacağız. Çeşme Belediyespor olarak Çeşme adını daha iyi yerlere doğru taşıma hedefimiz devam ediyor. Ama maçın sonunda kendi taraftarımızın kendi oyuncularımıza tepki göstermesi bizi üzdü. Şampiyonluk yolunda yürüyeceksek, taraftarımızla birlikte yürüyeceğiz. Zorlukları birlikte aşacağız. Şimdi önümüzde Çarşamba günü yapacağımız Aliağa FAŞ maçı var. Herkes kendi işini yaptığı gibi biz de kendi işimizi yapacağız. Bundan sonra her maçta galip gelmek istiyoruz. Hedefimiz, daha önceleri de söylediğim gibi Çeşme Belediyespor'un adını üst liglerde duyurmak. Oyuncularım bugün ellerinden gelenin en iyisini yaptılar. Galip gelmek istiyorduk. Olmadı. Berabere kaldık" diye konuştu.