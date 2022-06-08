Çeşme Belediyespor'a 3 transfer birden

Çeşme Belediyespor Kulübü Başkanı Mustafa Kaymakçı, yönetim kurulu ile birlikte Bölgesel Amatör Lig (BAL) kadrosunu oluşturmak için kolları sıvadı. Golcü oyuncu Serkan Bozkurt ile anlaşma sağlayan Çeşme Belediyespor yöneticileri, hemen ardından 3 oyuncu ile daha anlaşma sağlayarak BAL kadrosunu oluşturmaya başladı. Geçtiğimiz sezon Ünye 1957 Spor Kulübü'nde sağ bek oynayan Faruk Yaldıran, Çeşme Belediyepor ile anlaşma sağlayarak siyah beyaz formayı giydi. Kariyerinde 2. Lig ve 3. Lig tecrübesi olan oyuncunun, tecrübesiyle Çeşme Belediyespor'a önemli katkı sağlaması bekleniyor.

Çeşme Belediyespor Kulübü yöneticileri, geçen sezon Aliağa Futbol A.Ş.'de oynayan Anıl Çetin ile de anlaşma sağlayarak, BAL kadrosuna kattı. Geçtiğimiz sezon Ayvalıkgücü Belediyespor'da top koşturan ve takımının 3. Lig'e çıkmasında önemli katkı sağlayan defans oyuncusu Uğurcan Arslantürk de, Çeşme Belediyespor ile anlaşma sağladı.