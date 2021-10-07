İhlas Haber Ajansı

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Çeşme Belediyespor'a BAL'dan 2 transfer

Süper Amatör Lig’de mücadele edecek olan Çeşme Belediyespor, 30-31 Ekim tarihlerinde başlayacak 2021-2022 sezonu için hazırlıklarını sürdürürken, Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) mücadele eden 2 başarılı oyuncuyu kadrosuna kattı.

Süper Amatör Lig'de mücadele edecek olan Çeşme Belediyespor, 30-31 Ekim tarihlerinde başlayacak 2021-2022 sezonu için hazırlıklarını sürdürürken, Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele eden 2 başarılı oyuncuyu kadrosuna kattı.


Süper Amatör Lig'de yeni sezon tarihlerinin belli olmasının ardından Çeşme Belediyespor da hazırlıklarına hız verdi. 30-31 Ekim'de başlayacak yeni sezon için iç transferleri tamamlayan Çeşme Belediyespor, BAL'da mücadele eden 2 başarılı oyuncuyla anlaşarak, kadrosuna dahil etti.


Çeşme Belediyespor, sağ bek ve stoper Emre Çakır ile BAL'da birçok şampiyonluk yaşamış başarılı orta saha oyuncusu Mehmet Selçuk Adaş ile anlaşma sağlayarak kadrosuna kattı.

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