Çeşme Belediyespor'un hedefi ilk 4'e girmek

Çeşme Belediyespor Kulübü Başkanı Şerif Gün, "İkinci yarıya zorlu maçlarla başlıyoruz. İlk maçlarımızı istediğimiz puanlarla kapatırsak, Play-off hedefimize ulaşırız. Play-off'a gittikten sonra takımlar eşitleniyor. Önemli olan ilk 4 takımın içerisine girebilmek" dedi.

Sezonun ilk yarısını değerlendiren Çeşme Belediyespor Başkanı Şerif Gün, "Sezona başlarken çok iddialıydık. Ama umduğumuzu bulamadık. Bir türlü takım olamadık. Bunun nedenleri mutlaka vardır. Kimsenin iyi niyetinden şüphemiz yok. Herkes iyi niyetle çalıştı, ama takımda uyum sağlanamadı. Teknik direktör değişikliği ile toparlandık. Tabi ligde ara da açılmış oldu. İlk yarının sonuna doğru toparlanmayı başardık. Sezonun ilk başındaki kötü gidişe rağmen ilk yarıyı 20 puanla kapatabildik. Hatta, 2 maçımızı da uzatma dakikalarında yediğimiz gollerle berabere bitirdik. Onları da kazanabilseydik yerimiz çok farklı olacaktı" diye konuştu.

"Play-off'da şartlar eşit"

Ligin ikinci yarısında, ilk yarının sonundaki performans gösterilebilirse,, mutlaka Play-off maçlarına katılabileceklerini vurgulayan Gün, "Çeşme Belediyespor, her zaman iddialı bir takımdır. Hedefimizi yüksek tutmayı seviyoruz. Takım olmayı başardık. Oyun şeklimiz değişti. Futbolcularımızın birbirlerine yaklaşımları, yardımlaşmaları değişti. Futbolcularımızın Zafer hocamıza olan saygı ve bağlılıkları güzel. 1-2 takviye oyuncuya ihtiyacımız var, ama bütün takımlarda olduğu gibi bizde de sıkıntı var. Dimyat'a pirince giderken, evdeki bulgurdan olmak da istemem. Ekonomik sıkıntıları aştıktan sonra takviyeyi düşünürüz. Genel anlamda iyiyiz. Daha da iyi olacağız. İkinci yarıya zorlu maçlarla başlıyoruz. İlk maçlarımızı istediğimiz puanlarla kapatırsak, Play-off hedefimize ulaşırız. Play-off'a gittikten sonra takımlar eşitleniyor. Önemli olan ilk 4 takımın içerisine girebilmek. Play-off'a birinci olarak gidip, sonuncu olarak dönen takım var. Play-off'un havası başka" şeklinde konuştu.

"Taraftardan daha coşkulu destek istiyoruz"

Taraftara da çağrıda bulunan Şerif Gün, "Taraftarımızdan da daha coşkulu destek bekliyoruz. Klasik bir söz belki ama, taraftarımız takımın 12. adamıdır. Hep söylediğim gibi, bu takım onlar için kurduk. Hep birlikte olursak, futbolun güzelliklerini daha fazla yaşarız" dedi.

"İkinci yarıya hazırız"

Çeşme Belediyespor Teknik Direktörü Zafer Çağın da yaptığı değerlendirmede, ilk yarıya geriden başlandığını belirterek, "İlk yarının sonunda hedeflediğimiz puana ulaşamadık. Ama sonuçta takımda bir toparlanma oldu. Arka arkaya kazanılan galibiyetlerle moraller yerine geldi. Düzenli çalışarak ikinci yarıya hazırlandık. Ayrılan arkadaşlarımız oldu. Oyuncu kadromuzu güçlendirmek istiyoruz. Yönetimle bu konuda görüşmelerimiz devam ediyor. İmkanlar ölçüsünde takviye yapılması düşüncesindeyiz. Dokumuza, kulüp yapımıza uygun yapılacak takviyeyle, iyi bir sezon planlaması düşüncesindeyiz. Hedefimiz Play-off'a kalmak. Bizi zorlu maçlar bekliyor. Güçlü rakiplerle ikinci yarıya başlıyoruz. İlk maçlardan sonra durum belli olur. İyi bir takımız, Arkadaşlık ve takımdaki uyumu geliştirdik. Taktiksel anlamda da iyiyiz. Koşu tempomuz gelişti. İlk yarının sonlarında oynadığımız futbolla kendimizi gösterdiğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"İkinci yarıda Çeşme Belediyespor'un ses getireceğine inanıyorum"

Güzelbahçe ile oynayacakları ikinci yarının ilk maçının ertelendiğini belirten Çağın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumartesi günü deplasmanda Güzelbahçe ile oynayacağız. Haftaya Çarşamba günü, sahamızda Güraltayspor'u konuk edeceğiz. Ardından hafta sonunda Narlıdere Belediyespor deplasmanda, ondan sonraki hafta sonunda da Torbalı Çaybaşıspor'u konuk ederek maçlarımıza devam edeceğiz. Bu ilk dört maçı iyi geçtiğimiz takdirde, Play-off yolunda ciddi adımlar atmış olacağız. Kulüp içerisinde tam bir uyum var. Takım ruhu da gelişti. Futbolcularımız istekli oynuyorlar. Futbol; kas yapısına dayalı olarak, düşünce paylaşımı, yetenek ve becerilerin birlikte kullanımı ile ilgilidir. Bunu da iyi yaptığımızı düşünüyorum. İkinci yarıda Çeşme Belediyespor'un ses getireceğine inanıyorum."