Çeşme, bir kez daha turizm acentelerini ağırladı

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliğinin (TÜRSAB) koordinasyonu ile Karadeniz'den gelen 150 turizm acentesi temsilcisi İzmir'in Çeşme ilçesini ziyaret etti.

Bir otelde düzenlenen öğle yemeğinde buluşan acente temsilcilerini Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı ve otelin genel müdürü Yakup Demir ile ÇEŞTOB Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Altındağ karşıladı. Birçoğu Çeşme'ye ilk defa geldiğini belirten acente temsilcileri belde hakkında detaylı bilgi alarak gün içinde Çeşme'nin farklı noktaları gezdi.

Akdeniz'den 181, Karadeniz'den 150 acente temsilcisi

Karadeniz'in hemen her noktasından gelen temsilcileri ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını belirten ÇEŞTOB Başkanı Yakup Demir, “TÜRSAB bugünlerde İzmir'i tanıtmak için Türkiye'deki tüm kendine bağlı acenteleri İzmir'e davet ediyor. Bu davetlerinin içinde aynı zamanda İzmir'in resort destinasyonlarını da tanıtıyor. Geçtiğimiz günlerde Akdeniz Bölgesinden 181 turizm acentesi yine Çeşme'ye gelmiş ve otelde ÇEŞTOB Başkan Yardımcımız Orhan Belge ile ÇEŞTOB Yönetim Kurulu Üyemiz Mehmet Altındağ tarafından ağırlanmıştı. Bugün de Karadeniz Bölgesinden gelen turizm acentesi temsilcilerini ağırlıyoruz. En az yerli turist aldığımız bölgelerden biri aslında Karadeniz. Bizler 2019 yazında Karadenizli tatilcilerimizi de Çeşme'nin, Alaçatı'nın sokaklarında görmeyi arzuluyoruz. Karadeniz ülkemiz için önemli bir destinasyon” dedi.

“Çeşme yazın da kışın da güzel”

Toplantıda acentelere Çeşme'yi sunmak ve tanıtmak için özellikle yaz aylarının daha uygun olduğu düşüncesini paylaşan Yakup Demir, Çeşme'yi ilk kez görecek olan temsilcilere beldenin özellikle sezon olarak tabir edilen yaz aylarındaki doluluk oranları ve cazibe noktaları hakkında bilgiler verdi. “Çeşme'yi kışın görmekten çok yazın görmek lazım” diyen Demir, sözlerine şöyle devam etti: “Biz her ne kadar beldemizi kışın termali ile tanıtmaya çalışıyor olsak da, termal şu anda Çeşme turizminin içindeki geceleme ve gelir dağılımına bakıldığında yüzde 5 seviyelerinde kalıyor. Geriye kalan yüzde 95'lik kısmı yaz turizmi karşılıyor. Durum her ne kadar böyle olsa da Çeşme yazın da kışın da son derece güzel.”