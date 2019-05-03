Çeşme Çamur Şenliği'nde hayallerini şekillendirdiler

Çeşme Halk Eğitim Merkezi tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen Çamur Şenliği'ne katılan çocuklar, kil çamuruyla hayallerini şekillendirirken, yapılan yarışmalarla da eğlendi.

Çeşme Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü desteği ile Çeşme Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 5. Çamur Şenliği'ne, Çeşme'deki ilkokulların 4. sınıf öğrencileri ile Isparta Yazı Söğüt Mahallesi, Balıkesir Sındırgı Umurlar Mahallesi, Erzurum Yakutiye, Urfa Karaköprü ve Artvin Arhavi'den gelen ilkokul öğrencileri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan şenliğin açılış konuşmasını, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan Çöker yaptı. Çöker konuşmasında, "Güzel bir Çeşme sabahına, çok güzel, cıvıl cıvıl bir etkinlikle başladık. Biz, normal akademik eğitimin dışında, diğer faaliyetleri, çocukların eğitiminde önemli bir enstrüman olduğunu düşünen bir ekibiz. Bu anlamda Çeşme'de birçok çalışma yapıyoruz. Bunlardan bir tanesi de, artık geleneksel hale gelen Çamur Şenliği'miz. Umarım çocuklarımız ve konuklarımız çok güzel bir gün geçirirler. Bu çalışmamızdan da beklediğimiz sonucu alacağımızdan eminim" dedi.

Protokol üyeleri çocukların hayallerini öğrenmeye çalıştılar

Etkinlik, halk oyunları ekibinin gösterisinin ardından, her okuldan 9 öğrencinin katıldığı "Çamurdan Hayaller Etkinliği" ile devam etti. Etkinlikte, öğrenciler kendilerine verilen kil çamurları ile hayallerini şekillendirdi. Çeşme Kaymakam Vekili Önder Can ve ilçe protokolü üyeleri, öğrencilerin çalıştığı masaları dolaşarak, öğrencilerle söyleşti ve hayallerini öğrenmeye çalıştı. Şenliğe katılan özel eğitim öğrencileri de protokol üyelerinin özel ilgisiyle karşılaştı.

Cumhuriyet Meydanı'nı renklendiren etkinlik sırasında, Sarı Zeybek Dans ve Sahne Sanatları Derneği'nin canlandırdığı devenin çocukların arasında gezmesi sevinç çığlıklarına yol açtı.

Etkinlik, kaptan kaba su taşıma, su testisi taşıma ve çamur plaka üzerine resim yapma yarışmaları ile devam etti. 5. Çamur Şenliği, etkinliğe katılan çocukların tekne gezisiyle sona erdi.

Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen şenliği, Çeşme Kaymakamlığı'na vekalet eden Urla Kaymakamı Önder Can, Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Fayika Tütüncüoğlu Öner, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan Çöker, Çeşme Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hasan Zeki Elvanlı, İlçe Emniyet Müdürü Vekili Serkan Arpak, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Emin Yılmaz, ÇEŞTOB Başkanı Yakup Demir, Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkan Yardımcısı Cemil Derici, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlarda izledi.