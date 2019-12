?e?me CHP'de Kavaso?ullar yeniden Ba?kan se?ildi

CHP'de Kurultay takvimi i?lerken, CHP ?e?me ?l?e Kongresi de ger?ekle?tirildi. ?akabey K?lt?r Merkezi'ndeki Ola?an ?l?e Kongresi'ne, ?e?me Belediye Ba?kan? Ekrem Oran, ?Y? Parti ?l?e Ba?kan? Volkan Evci, CHP ?l Ba?kan Yard?mc?s? C?neyt O?uz, ?nceki d?nem ?zmir Milletvekili Musa ?am, eski ?zmir Milletvekili ve eski Ala?at? Belediye Ba?kan? Remzi ?zen, STK temsilcileri, Do?al Delegeler ve CHP Mahalle Delegeleri kat?ld?. Mahalle Delegelerinin kat?l?m? y?zde 85'i a?t?.

"Rakiplerimizin d???nda, i?imizdeki hainlerle de m?cadele ettik"

?l?e Kongresinin a??l?? konu?mas?n? yapan ?l?e Ba?kan? Sait Kavaso?ullar, Kemalist devrimlere inanm??, T?rkiye'nin ayd?nl?k yar?nlar? i?in g?nl?n? ortaya koyan bir ekiple m?cadele vermekten gurur duydu?unu vurgulayarak, "Hepinizin bildi?i gibi sevgili Ba?kan?m?z Ekrem Oran'la birlikte, zorlu fakat keyifli bire se?im s?reci ge?irdik. Yine hepinizin bildi?i gibi, bu s?re?te rakiplerimizin d???nda, i?imizdeki hainlerle de m?cadele ettik. Parti disiplin kurullar?m?zca gere?i yap?larak, bu malum ?ah?slar partimizden ihra? edildiler. Bizi b?lmeye, ?n?m?ze setler ?ekmeye ?al??anlara inat, daha ?ok kenetlenerek, inan?la ve azimle ?al??t?k. Sonu?ta, 'Sen, ben yok, biz var?z' diyen, parti ayr?m? g?zetmeden ?e?me'yi b?y?k bir aile olarak kucaklayan Ekrem Ba?kan?m?z ile se?imi kazand?k ve adayl???n?n a??kland??? g?nden itibaren, b?y?k bir uyum i?erisinde, ?e?me'ye daha iyi bir hizmet vermek, ?e?me'yi daha ileri ta??mak i?in ?al???yoruz. Burada, de?erli Ba?kan?m?z Ekrem Oran'a da, sosyal belediyecilik ad?na, ?e?me'yi birle?tiren tavr?na, neredeyse t?m ya?am?n? ?e?me'nin b?y?mesine vakfetmesine, sizlerin huzurunda te?ekk?r ediyorum" diye konu?tu.

"Bizi i?imizden vurmaya kalkanlar? ezerek zorlu se?im s?recini a?t?k"

?e?me Belediye Ba?kan? Ekrem Oran da yapt??? konu?mada, "'?e?me bizim sevdam?z, sen, ben yok, biz var?z' diyerek, bizi i?imizden vurmaya kalkanlar?, yalanlar?yla bizi y?ld?rmaya ?al??anlar? ezerek ge?ti?imiz zorlu bir se?im s?recini, bizler hep birlikte a?t?k. Sizlerle birlikte, omuz omuza m?cadele ettik. Se?imden, d??mana inat, b?y?k bir ba?ar?yla ??kt?k. 'Yapamazlar' dediler. 'Kazanamazlar' dediler. ?e?me'nin, 10 sene Meclis ?yeli?ini, 5 y?lda b?y?k bir gururla, bu g?zel ?rg?t?n ba?kanl???n? yapm?? Ekrem Oran'?, yabanc?la?t?rmaya ?al??t?lar. Ba?aramad?lar. 'Biz kazanaca??z' dedik, biz kazand?k. Sizler kazand?n?z. Daha ?ok i?, daha ?ok a? i?in ?al??mak, herkesin y?z?n?n g?ld???, mutlu bir ?e?me i?in, mazbatam?z? al?r almaz ?al??maya ba?lad?k. ?e?me'nin de?erlerini koruyarak, ?o?altmaya, ?e?melilerin i?ini ve a??n? b?y?tmeye sonuna kadar devam edece?iz. Hep s?yl?yorum; '?e?me benim ailem'. Herkese dokunan, iyi g?nde, k?t? g?nde yan?n?zda olan, 'Bizim Eko' diye ba?r?n?za bast???n?z, 'Sizin Eko'nuz' olmak, benim i?in hayattaki en b?y?k gururdur" diye konu?tu.

"?yi g?nde ve k?t? g?nde, sizlerle beraber olmaya devam edece?im"

Nereden geldi?ini hi?bir zaman unutmayaca??n? vurgulayan Ba?kan Oran, "Ben bu onurla geldim ve siz istedi?inizde bu onurla gidece?im. Kibir bizlerden uzak olsun. Ama ?unu bilin ki, ben bu g?zel ?rg?t?n boynunu hi?bir zaman b?kt?rmedim, b?kt?rmeyece?im. Yo?unluktan birbirimize ula?amad???m?z zamanlar olabilir. Bunun i?in hepinizin anlay???na s???n?yorum. Ancak, benim enerjime ve tempoma, ?e?me sevdama ayak uyduran, benimle birlikte ko?turan, t?m Meclis ?yelerime ve ?e?me Belediyesindeki ?al??ma arkada?lar?ma ?ok te?ekk?r ediyorum. Hep beraber, iyi g?nde ve k?t? g?nde, sizlerle beraber olmaya devam edece?im. Her ?eyden ?nce, ?rg?t?n her kademesinde, m?cadele ederek ve ter d?kerek, Cumhuriyet Halk Partisi'nin de?erleri ile b?y?m?? bir neferi olarak, bug?n ?stlendi?im g?revin, yaln?zca bir Belediye Ba?kan? olman?n d???nda oldu?unun fark?nday?m" diye ifade etti.

Se?imlerin blok liste ile yap?lmas? kabul edildi

Yap?lan konu?malar?n ard?ndan, CHP ?zmir ?l Ba?kan Yard?mc?s? C?neyt O?uz, Divan Ba?kanl???na, Bet?l Aras ve Eda Tavas da Divan Ba?kan Yard?mc?l?klar?'na se?ildiler. Divan'a verilen bir ?nergeyle, se?imlerin blok listeyle yap?lmas? ?nerildi. ?neri, oy ?oklu?u ile kabul edildi.

"Sa??n alternatifinin tekrar sa? olmamas? gerekiyor"

?l?e Kongresi'ne konuk olarak kat?lan ?nceki d?nem ?zmir Milletvekili Musa ?am, di?er il?elerin kongrelerine kat?lacak olmas? nedeniyle Divan Ba?kan?'ndan s?z istedi. Musa ?am, kendisine s?z verilmesi ?zerine yapt??? konu?mada, "5 y?l, ?ok ?abuk ge?iyor. Belediye Ba?kanlar?m?z, ?imdiki tempolar?n? devam ettirmek mecburiyetinde. ??nk?, bu yerel iktidar?n ?zerine, bizimi genel iktidar? in?a etmemiz gerekiyor. Kazand???m?z b?t?n belediyelerde se?imi almam?z gerekiyor. ?lk yap?lacak olan bask?n erken se?im ya da zaman?nda yap?lacak olan genel se?imlerde, CHP'yi iktidar yapmam?z gerekiyor. Se?men, bunu bizden bekliyor." diye konu?tu.

Ge?mi? y?netim oy birli?i ile ibra edildi

Faaliyet Raporu'nun slayt g?sterisi ?eklinde sunulmas?n?n ard?ndan, d?nem hesap raporu okundu. Faaliyet Raporu, Hesap Raporu'nun oylanarak ibra edilmesinin ard?ndan da ?l?e Ba?kan? ve Y?netim Kurulu oy birli?i ile ibra edildi. Eski ?zmir Milletvekili ve eski Ala?at? Belediye Ba?kan? Remzi ?zen ve baz? delegelerin konu?malar?n?n ard?ndan, Divan Kurulu g?revini ?l?e Se?im Kurulu g?revlilerine devretti. Tek listeyle gidilen se?im ile ?l?e Ba?kanl???'na Sait Kavaso?ullar se?ilirken, Y?netim Kurulu ve ?l Delegeleri belirlendi.

Y?netim Kurulu Asil ?yeliklerine; Selim Akbaykal, Fahri Ako?lu, K?bra Aks?t, Abdurrahim Kadagan, Hasan Karakurt, Semih Karata?, G?ksel Kavas, Ay?e K?r?nd?, Erdem ?zen, Fevzi ?zkan, Seher Timu?in ve S?leyman Tonga, Yedek ?yeliklere ise; Zafer ??rak, Rahman Erg?n, Kadri Karata?, Mustafa T?rkay, Bayram Sazak, Cemil Can Derici, M. Salih Kaya, Aynur Can, Arif ?ilek, Mustafa Kayaba??, Cem Deniz ve Emine T?t?nc?o?lu se?ildi.

?l Delegeliklerine de, M. Ekrem Oran, Sait Kavaso?ullar, Simge Dura, ?lker ?zen, Veli Y?ce, ?zlem Din?, Levent Veryeri ve Oktay Karadede se?ildi.