Çeşme CHP'den sivil toplum kuruluşlarına 'seçim' ziyareti

Çeşme CHP İlçe Örgütü, ilçedeki sivil toplum kuruluşlarını ziyaret ederek, yerel seçimler ve Çeşme'nin sorunları ile ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulunmaya başladı.

Çeşme CHP İlçe Başkanı Sait Kavasoğulları ve yönetim kurulu üyelerinin sivil toplum kuruluşları ziyaretleri; Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Çeşme Şubesi ile başladı. Gerçekleşen ziyarette CHP'li yöneticileri ADD Çeşme Şubesi Başkanı Veysel Ayhan karşıladı. Ziyaret sırasında, yaklaşan yerel seçimler ve Çeşme'nin sorunları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. CHP İlçe Örgütü'nün ziyaretleri, Çeşme Denizciler Derneği ve Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Çeşme Şubesi ziyaretleri ile devam etti.

CHP'li yöneticileri, Çeşme Denizciler Derneği ziyareti sırasında Dernek Başkanı İsmail Porsuk, yönetim kurulu üyeleri ve dernek üyeleri karşıladı. Ziyaretleri ile ilgili açıklama yapan CHP İlçe Başkanı Sait Kavasoğulları, CHP'nin düzenlediği birlik ve dayanışma yemeğinin ardından STK'ları ziyaret kararı aldıklarını ifade ederek, "Çeşmemiz'deki sivili toplum örgütleri ile bir araya gelerek, hem yerel seçimlerle ilgili görüş alışverişinde bulunmak hem de aslında bu yerel seçimin taşıdığı öneme işaret ederek, cumhuriyet değerlerini koruyabilmek için bu yerel seçimin genele örnek olması gerektiğini ifade etmek istedik. CHP Çeşme İlçe Örgütü yöneticileri, Çeşme Denizciler Derneği ziyaretlerinin ardından, Pir Sultan Abdal Derneği Çeşme Şubesi'ni ziyaret etti.