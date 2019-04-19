Çeşme Devlet Hastanesi'nde 3 ayda 52 bin 78 kişi muayene oldu

Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi'nde, 2018 yılında 336 bin 526 kişi muayene olurken, bu yılın ilk 3 ayında da 52 bin 78 kişi muayene oldu.

Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Atıl Birol, hastanedeki sağlık çalışanları ile birlikte, hastane olanakları çerçevesinde sağlık hizmeti verdiklerini belirterek, bu yılın ilk 3 ayında; polikliniklerde 28 bin 484, acil poliklinikte 23 bin 594 ve ambulans ile acil servise gelen 250 hastaya sağlık hizmeti verdiklerini açıkladı.

3 ayda bin 546 ameliyat

Başhekim Birol, 2018 yılı içerisinde; bin 255'i büyük, 9 bin 306'sı ise küçük olmak üzere toplam 10 bin 561 ameliyat gerçekleştirdiklerini belirterek, bu yılın ilk 3 ayında ise; 473'ü büyük, bin 73'ü ise küçük olmak üzere toplam bin 546 ameliyat yaptıklarını ifade etti.

2018 yılında hastanede bin 527, 2019'un ilk 3 ayında da 294 hastanın yatarak sağlık hizmeti aldığını söyleyen Birol, hastanenin hemodiyaliz ünitesinde, 2018 yılında 7 bin 950, bu yılın ilk 3 ayında ise bin 414 hemodiyaliz seansı gerçekleştirildiğini açıkladı. Birol, güncel hemodiyaliz hasta sayısının da 50 kişi olduğunu ifade etti.

Başhekim Birol, hastane olarak evde bakım hizmeti verdiklerini de vurgulayarak, 2018 yılı içerisinde evde bakım kayıtlı hasta sayısının 233 olduğunu ve yıl içinde bu hastaların 2 bin 628 kez ziyaret edildiğini, bu yılın ilk 3 ayında da 236 kayıtlı hastanın 641 kez ziyaret edildiğini açıkladı.

Diş polikliniğinde 3 ayda 6 bin 487 hastaya bakıldı

Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi Başhekimi Birol, hastanenin diş polikliniğinde 2018 yılında 21 bin 910 hastaya sağlık hizmeti verildiğini, yıl içinde 984 hastaya diş protezi takıldığını belirterek, bu yılın ilk 3 ayında da aynı poliklinikte 6 bin 487 hastaya bakıldığını ve 219 diş protezi yapıldığını sözlerine ekledi.