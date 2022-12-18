Çeşme, dopdolu bir yılbaşına hazırlanıyor

Yılbaşı tatili 2 gün olmasına rağmen, Çeşme'deki otel, restoran ve eğlence yerleri rezervasyonları şimdiden yüzde 80'leri aştı. Turizmciler, yılbaşındaki doluluk oranlarının yüzde 100'e ulaşmasını bekliyor.

Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Yakup Demir, 2 günlük tatile rağmen Çeşme'ye talebin çok yüksek olduğunu belirterek, "Özellikle Alaçatı'da yılbaşı kutlamak bir değer oldu. Alaçatı'da yılbaşı ile birlikte anıları tazelemek ve bir takım paylaşımlarda bulunmak, genel olarak İzmir ve yakın bölgedeki insanlar için çok önemli oldu. Açık olan otellerimizdeki doluluklar hızla ilerliyor. Rezervasyonlar yüzde 70-80'leri aşmış durumda. Daha 2 haftamız var. Bu demek oluyor ki otellerimizde önemli bir doluluk olacak. Bu doluluklar restoranlara da yansıyacak. İnsanlara, Çeşme'nin yaz ve kış yaşanabilir olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Yani 'Çeşme'yi kışın da yaşayın' diyoruz. Belki yaz yoğunluğunu göremiyoruz ama bu sakinlikleri de güzel bulan tatilcilerimiz var. Alaçatı'daki sörf istasyonlarımız hala çalışıyor. Alaçatı sokakları hafta sonları gayet güzel. Güzel bir kış mevsimi geçireceğimizi umut ediyoruz" diye konuştu.

"Çeşme'mizi en güzel şekilde tanıttık"

Çeşme'nin de katıldığı ve standının ödül aldığı Travel Turkey İzmir hakkında da bir değerlendirme yapan ÇEŞTOB Başkanı Demir, "Pandemi sonrası bu yıl da Çeşme Belediyesi ile birlikte Travel Turkey İzmir fuarındaydık. Fuar, her yıl olduğu gibi güzel geçti. Çeşme standı çok ilgi gördü. Oldukça verimli 3 gün geçirdik. Katılımcıların ve ziyaretçilerin her biri standımıza gelerek standımızı çok beğendiklerini söyledi ve bolca fotoğraf çekildi. Çeşme'mizi en güzel şekilde tanıttık. Şimdi sırada Utech Fuarı, İstanbul EMITT Fuarı, Berlin ITB Fuarı var. Hollanda'nın kurtuluş festivaline Çeşme'yi tanıtmak için gideceğiz. Şimdi onun üzerinde çalışıyoruz. Çeşme, çok popüler bir destinasyon. Çeşme ve Alaçatı deyince herkesin yüzü gülüyor. Akıllarına tatil geliyor. Bunu daha da geliştirip güzelleştireceğiz" şeklinde konuştu.

"Kasıma kadar sezonu taşımalıyız"

Geçtiğimiz sezonda pandemi öncesindeki 2019 sezonunu yakaladıklarını belirten Demir, "Belki sezonumuz kısa diye yakınıyor ve üzülüyoruz ama maalesef deniz, kum ve güneşe bağlı destinasyonlarda sezon bitince sakinlik başlıyor. Mayorka'da da İbiza'da da böyle. Ancak bunu bir tık ileriye götürmek için çalışmamız gerekiyor. Havalar güzel gittiği için kasım ayında bile denize girildi. En azından kasıma kadar sezonu taşımamız gerektiğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Rusya'dan Japonya'ya kadar tatil kapısı Çeşme olacak"

Yaz sezonuna şimdiden hazırlanmaya başladıklarını ifade eden Demir, şöyle konuştu: "Yaz aylarında daha çok yabancı turistin olacağını görüyoruz. Tabii önümüzde bir seçim var. Bu seçim nedeniyle ister istemez erken rezervasyonlarda bir bekleme süreci olacaktır ama özellikle Antalya ve Fethiye'de erken rezervasyonlarda yurt dışı piyasaya, özellikle İngiltere'ye rezervasyon durdurma mesajları çekilmeye başlandı. Bunun yansımaları Çeşme'ye de olacak. Bizim hedefimiz de özellikle Avrupa ve dünyanın diğer ülkeleri olacak. Rusya'dan Japonya'ya kadar kendi iradesi ile gelen insanlarımızın tatil kapısı Çeşme olacak."

"Çeşme'de her bütçeye göre yılbaşı bütçesi ayrılabilir"

Ege Turistik İşletmeciler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) ve ÇEŞTOB Başkan Yardımcısı Orhan Belge de "Yılbaşında Ayvalık, Foça, Gümüldür'deki arkadaşlarımız da yüzde 70 doluluğa ulaştığını söyledi. Çeşme'de de durum aynı. Yılbaşı rezervasyonlarına her gün üzerine koya koya gidiyoruz. Çeşme'de yüzde 100 doluluğa ulaşacağımıza inanıyorum. Çünkü talepler devam ediyor. Çeşme'de ve Alaçatı'da, yılbaşında sokak eğlenceleri çok revaçta ve herkes bunu biliyor. Çeşme'de her bütçeye göre yılbaşı bütçesi ayrılabilir. 'Çeşme pahalı' spekülasyonu var. 250-300 liradan başlayan büyük otellerde 3 bin liraya kadar varan konaklama fiyatları var. Herkes dilediği gibi konaklamayı satın alıp yılbaşı tatilini geçirebilir. Yurt dışından da 2-3 gün Noel tatilini geçirmek için gelmek isteyen misafirlerimiz var. Onlarla da görüşme halindeyiz. 2023 yılına çok renkli bir şekilde girip, Cumhuriyetimizin 100. yılında turizmin müthiş bir atağa geçeceğini, bölgemiz için de çok iyi olacağına inanıyorum" dedi.

"Pandemiden sonra çok verimli bir fuar geçirdik"

Turizm fuarlarının Çeşme'nin tanıtımı için çok önemli olduğunu da vurgulayan Belge, "Uzunca bir pandemi döneminden sonra İngiltere'deki fuarda turizmciler olarak acenteler ile buluştuk. İngiltere'de verimli bir turizm fuarı geçti. Ondan sonra Selanik'teki turizm fuarına geçtim. Orada, daha önce olmadığı kadar Türkiye'ye talep vardı. Bu çok dikkatimi çekti. En son olarak da Travel Turkey İzmir'de bir araya geldik. Geçen sene de bir araya gelmiştik ama maskelerin gölgesindeydi. Pandemiden sonra çok verimli bir fuar geçirdik. 2023 yılı için erken rezervasyonlarımız başladı. Misafirlerimizin bir an önce rezervasyonları kendileri için çok iyi olur" diye konuştu.

"Çeşme'yi dünya markası yapmak adına adımlar atıldı"

ÇEŞTOB Yönetim Kurulu Üyesi Ebru Biner Tuğgan ise, "Bu sene 16.'sı düzenlenen Travel Turkey Fuarı'nda, Çeşme adına çok güzel görüşmeler yapıldı. Özellikle Çeşme'de turizm sezonunun uzatılması ve pazar çeşitliliğinin artırılması adına yurt içi ve yurt dışı acentelerle çok verimli görüşmeler yaptık. Çeşme Turistik Otelciler Birliği ve Çeşmeli otelciler olarak Çeşme destinasyonunu hem yurt içinde hem de yurt dışında tanıtmak için fuarlarda etkin olarak bir takım projeler üzerinde çalışıyoruz. Dolayısıyla Çeşme'yi bir dünya markası yapmak adına bir takım adımlar atıldı. Umarım bunun meyvelerini 2023 sezonunda ve sonraki sezonlarda topluyor olacağız" ifadelerine yer verdi.

"Çeşme, 2023 yılına girerken yine çok eğlenecek ve çok kalabalık olacak"

Çeşme'nin dopdolu bir yılbaşı tatiline hazırlandığını belirten Tuğgan, şöyle devam etti:

"Pandemi döneminde yılbaşı eğlencelerine ara verilmişti. Dolayısıyla bu sene 2023'e girerken otellere çok talep olduğunu görüyoruz. Çeşme civarındaki otellerde doluluk yüzde 70-80'leri buldu. Bu durum Çeşme için oldukça memnuniyet verici. Eğer misafirlerimiz erken davranmazlarsa ve son dakikaya bırakırlarsa Çeşme'de yer bulamayabilir. Çeşme'de her bütçeye uygun yer alternatifi de bulunabilir. 5 yıldızlı otellerimizden küçük otellerimize kadar çok fiyat çeşitliliği, hizmet çeşitliliği de gelen misafirlerimize sunuyoruz. Çeşme, 2023 yılına girerken yine çok eğlenecek ve çok kalabalık olacak diye düşünüyoruz."