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Çeşme, EMITT Turizm Fuarında yine ses getirecek

Türkiye’nin en önemli uluslararası turizm fuarı olan, İstanbul’daki EMITT Turizm Fuarında açılacak Çeşme standının bu yıl da ses getirmesi bekleniyor.

Türkiye'nin en önemli uluslararası turizm fuarı olan, İstanbul'daki EMITT Turizm Fuarında açılacak Çeşme standının bu yıl da ses getirmesi bekleniyor.


EMITT-Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarının, 31 Ocak-3 Şubat 2019 tarihlerinde kapılarını açması planlanırken, dünya turizm profesyonelleri 23'üncü kez İstanbul'da bir araya gelecek. Fuarda açılacak Çeşme standının bu yıl da büyük ilgi görmesi bekleniyor. Geçen yıl özgün tasarımıyla ödül alan Çeşme standı, bu yıl da fuara iddialı hazırlandı.


Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç, İzmir'de gerçekleştirilen Travel Turkey'de Çeşme'yi en iyi şekilde tanıtmaya çalıştıklarını belirterek, "Bu yıl da Türkiye'nin en önemli uluslararası turizm fuarı olan EMITT'de Çeşme standımızı açarak, dünyanın dört bir yanından gelecek olan konuklara Çeşme'mizi tanıtacağız. Fuara çok iyi hazırlandık. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi, bu yıl da fuarda en çok ses getirecek turizm destinasyonu olacağımıza inanıyorum" dedi.

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