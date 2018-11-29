Çeşme emniyeti, 3 bin 77 motosiklet ve elektrikli bisikleti denetledi

Çeşme İlçe Emniyet Müdürü Gürcan Alev, trafik kurallarına uymayanlara kanunların verdiği yetkiye dayanarak cezai işlem uygulamaya devam edeceklerini belirterek, "Önceliğimiz insanların hayatı" dedi.

Çeşme Trafik Denetleme Büro Amirliği sorumluluk bölgesinde, 2018 yılı başından itibaren yapılan elektrikli ve yakıtla çalışan motosiklet denetimlerinde 3 bin 77 motosiklet ve elektrikli bisikletlerin denetlendiğini ifade eden Çeşme İlçe Emniyet Müdürü Gürcan Alev, yapılan denetimlerde koruyucu başlık kask kullanmadığı tespit edilen bin 18 araç ve sürücüye 109 bin 944 TL kask cezası kesildiğini açıkladı. Müdür Alev, "Önceliğimiz insanların hayatı" dedi.

Çeşme ilçe genelinde yapılan kontrollerde, eksiklerinden dolayı ayrıca 132 motosiklet ise trafikten men edildi. Uygulamalarda plakası olmayan sürücü belgesi olmayan veya yetersiz sürücü belgesi olan araç ve sürücülere de cezai işlem uygulandı. Motosiklet denetimlerinde, vatandaşlara broşür dağıtılarak koruyucu başlık kask ve koruyucu kıyafet kullanım gerekliliği konularında bilgilendirme yapıldı. İlçe Emniyet Trafik Büro Amirliği yetkilileri, motosiklet ve elektrikli bisiklet denetimlerinin artarak devam edeceğini belirterek, ilçe genelinde motorsiklet ile elektrikli bisikletlerde koruyucu başlık ve kas kullanımını en üst seviye çıkarmak için kontrollerin artarak devam edeceğini açıkladı. Emniyet yetkilileri, 0-25 Kw gücü üzeri elektrikli bisikletlerde plaka ve ehliyet zorunluluğu olduğunu da sözlerine ekledi.