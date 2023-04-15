Çeşme esnafı bayram ve festivali bekliyor

Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ÇESO) Başkanı Osman Köfüncü, "Esnafımız sabırsızlıkla önce Ramazan Bayramı'nı, hemen ardından gerçekleştirilecek Alaçatı Ot Festivali'ni bekliyor" dedi.

Tüm yaşanan olumsuzluklardan esnafın da etkilendiğini belirten ÇESO Başkanı Osman Köfüncü, "12. Alaçatı Ot Festivali, 'yeniden doğuşun festivali' olarak gerçekleştirilecek. Esnafımıza nefes aldıracak bu festivale bizler de esnaf teşkilatı olarak destek veriyoruz. Esnafımız sabırsızlıkla önce Ramazan Bayramı'nı, hemen ardından gerçekleştirilecek Alaçatı Ot Festivali'ni bekliyor. Havaların da iyi olması ve Çeşme'deki doluluğun yüksek olması beklentisi içindeyiz. Festivalin hemen arkasından da 14 Mayıs'ta seçim var. Seçimin ardından insanlarımız dinlenmeye geçecek. Bu yazı dolu dolu geçireceğimize inanıyorum" şeklinde konuştu.