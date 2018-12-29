Çeşme esnafı yılbaşı tatilinden umutlu

Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkan Yardımcısı Cemil Derici, yılbaşı tatilinin Çeşme'de dolu dolu geçmesini beklediklerini belirterek, "Kış ortasında esnafımızın biraz nefes alacağını umut ediyoruz" dedi.

Çeşme'ye yılbaşı tatili için oldukça yoğun talep olduğunu ifade eden Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkan Yardımcısı Cemil Derici, yılbaşı nedeniyle rezervasyonların yapıldığını ve otellerin doluluk oranının yükselmesinin kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Kış ortasında bu durumun esnafı biraz rahatlatacağını ifade eden Derici, "Aldığımız bilgilere göre, otellerimizdeki doluluk, şimdiden yüzde 90'lara ulaşmış durumda. Bu yoğunluğun Çeşme esnafına da, alışveriş yönünden olumlu yansımasını bekliyoruz. Kış ortasında esnafımızın biraz nefes alacağını umut ediyoruz. Yılbaşı tatili boyunca havanın da güzel olması bekleniyor. Ayrıca Çeşme Belediyesi tarafından Çeşme Cumhuriyet Meydanı'nda ve Alaçatı'da Değirmenaltı ile Köy İçi Meydanı'nda, 31 Aralık Pazartesi akşamı yılbaşı etkinliği düzenlenecek. Bu etkinliklerin de esnafımıza olumlu yansımaları olacaktır. 2019 yılının tüm dünyaya, ülkemize ve Çeşme esnafı ile halkımıza barış ve huzur getirmesini diliyoruz. Esnafımıza 2019 yılında bol kazanç diliyorum" diye konuştu.