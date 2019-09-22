Çeşme Festivali coşkusu kokteyle yansıdı

Çeşme Festivali'nin kokteyli, Çeşme Kalesi'nde yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran'ın ev sahipliğinde Çeşme Kalesi'nde gerçekleştirilen kokteyle, CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan, İYİ Parti İzmir Milletvekili ve Grup Başkan Vekili Müsavat Dervişoğlu, Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara, eski Çeşme Kaymakamı Çetin Yücel, Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin, İlçe Emniyet Müdürü Gürcan Alev, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Emin Yılmaz, kamu kurum ve kuruluş amirleri, belediye meclis üyeleri, Sakız Adası Kiralık Odalar ve Pansiyoncular Derneği Başkanı Dimitris Kytrilakis, Çeşme Kent Konseyi Başkanı Ömer Önal, Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Osman Köfüncü, Çeşme Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Hakkı Kocakara, ADD Çeşme Şubesi Başkanı Mehmet Bilgiç, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Çeşme Şubesi Başkanı Sedat Mutlu, Çeşme Marina Genel Müdürü Can Akaltan, Alaşehir Belediye Başkanı Nurettin Doğan, Çeşme Belediyespor Kulübü Başkanı Şerif Gün, Alaçatıspor Kulübü Başkanı Soner Varhan, mahalle muhtarları ve çok sayıda davetli katıldı. Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, kokteyle katılan davetlilerle sohbet etti. Çeşme Kalesi'nin tarihi atmosferinde ve Çeşme'nin muhteşem gün batımı manzarasında gerçekleştirilen festival kokteylinde, canlı heykellerin cansız performansları ilgi odağı olurken, çok sayıda davetli de hatıra fotoğrafı çektirdi.