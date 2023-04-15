Çeşme Fotoğraf Sanatı Derneği üye kayıtlarına başladı

Kuruluş işlemleri tamamlanarak, tüzüğü onaylanan Çeşme Fotoğraf Sanatı Derneği, 7 Mart tarihinden itibaren Çeşme'deki sivil toplum kuruluşları arasında yerini alırken, üye kayıt işlemlerine de başladı. ÇEŞFOD Kurucu Başkanı Zeliha Begöz, kurucu üyeler ile birlikte fotoğrafa ilgi duyan Çeşmeli fotoğraf severler ile bir araya geldi. Begöz, fotoğraf severlerin katıldığı toplantıda uzun zamandır hayalini kurduğu derneğin kuruluşundan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, derneğin kuruluş süreci hakkında bilgi verdi. Begöz, tüzük gereği 6 ay içinde genel kurul toplantısının yapılması gerektiğini belirterek, mayıs ayı içinde genel kurul toplantısını yapmak istediklerini, bu maksatla üye kayıtlarını biran önce yapmak istediklerini söyledi. Üye kayıt ücretini 30 lira olarak belirlediklerini ifade eden Begöz, aidatların da 30 lira olduğunu, üye kayıt formunun doldurulmasının yanında 1 fotoğraf gerektiğini belirtti.

Yapılan açıklamanın ardından derneğin ilk toplantısına katılan fotoğraf severler, üye kayıt formlarını doldurarak, derneğe üye oldular. Üye kayıt işlemlerinin devam edeceği belirtilirken, ÇEŞFOD'a üye olmak isteyenlerin ÇEŞFOD Kurucu Sekreteri Halil Soytürk'e başvurabilecekleri ifade edildi.

Kurucu Başkanı Zeliha Begöz'ün olduğu ÇEŞFOD'un kurucu başkan yardımcılığını Arda Gönül, genel sekreterliğini Halil Soytürk, kurucu üyeliklerini ise Mustafa Yazıcı, Cemile Yalçın, Oğuz Yanar ve İsa Atagöz üstlendi.