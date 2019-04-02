Çeşme Gebe Okulu'ndan 50 anne adayı mezun oldu

Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi'nin "Gebe Okulu"ndan 2,5 yıl içinde 50 anne adayı mezun oldu.

Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Atıl Birol, sağlıklı bebek anlayışıyla, hastaneden sağlık hizmeti alan gebelerin katılımı ile, gebelik sürecinin, doğumların ve doğum sonrası bebek bakımlarının daha sağlıklı ve bilinçli şartlarda gerçekleşmesini sağlamak amacıyla 2,5 yıl önce açtıkları Gebe Okulu'ndan şu ana kadar 50 anne adayını mezun ettiklerini açıkladı.

"Katılım belgesi de veriyoruz"

Hastane olarak yaşam boyu gebeliğin bir kadının başına gelebilecek en önemli olaylardan biri olduğunu, bu zamanı korku ile değil huzurla geçirmeyi anlatmayı amaçladıklarını belirten Başhekim Birol, "Gebe Okulu, anne ve baba adaylarına gebelik süresinde verilen gebelik, doğum, doğum sonu dönem, emzirme ve bebek bakımı konularını kapsayan teorik ve doğum öncesi uygulamaların olduğu eğitim sürecidir. Teorik eğitimler slayt ve eğitim materyalleri ile verilirken, uygulamalı eğitimler gebelere yaptırılan egzersizlerden oluşuyor. Eğitim sonunda da ‘Katılım Belgesi' veriyoruz" dedi.

Gebelerin ortak kararları belirleniyor

Başhekim Opr. Dr. Atıl Birol, okula 20 gebelik haftası üzerinde olan, egzersiz yapma engeli ile riskli gebeliği olmayan ve eğitime süreklilik sağlayabilecek bütün gebelerin katılabileceğini dile getirerek, "Eğitimlerimiz haftada bir gün, 2 saat ve 6 hafta olarak düzenlenmiş olup, gruba katılacak gebelerin ortak kararları belirlenerek yapılır. Aynı zamanda 35 hafta ve üzeri gebelere sıkıştırılmış eğitim programı hazırlanarak eğitimleri tamamlanıyor. Gebe Okulu'muza hastanemiz Kadın-Doğum Servisi'nden, doğumhane birimimizden, internet üzerinden açmış olduğumuz Instagram (cesmegebeokulu) ve Facebook (Çeşme Devlet Hastanesi Gebe ve Menopoz Okulu) adreslerimizden ulaşılabilir" ifadelerini kullandı.