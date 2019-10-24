Çeşme halk eğitim 400 kurs, 8 bin kursiyer hedefliyor

Çeşme merkez, Alaçatı, Ilıca, Reisdere, Germiyan, Ildır, Dalyan, Ovacık ve Çiftlik mahallelerinde açtığı ve açmayı planladığı çeşitli kurslarla eğitim veren Çeşme Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, sanatsal becerilerin gelişmesine katkıda bulunurken, birçok kursla da istihdama yol açıyor.

Müzik, resim, tiyatro, mozaik, dijital fotoğraf, seramik, plates, tenis, çini, hat-tezhip, ebru, Tokat baskı, nakış, giyim, halk oyunları, bahçecilik ve aromatik bitkiler gibi kurslardan 100'ü faaliyet göstermeye başlarken, açılması planlanan yeni kurslarla kurs sayısının 400'e ulaşması hedefleniyor.

"Döner sermaye kurmak için başvurumuzu yaptık"

Yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Çeşme Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ali Rıza Doğruyol, "Hayat boyu öğrenme olarak adlandırdığımız çalışmalarımızla öğrenmenin yaşı ve sınırı olmadığını söyleyebiliriz. Öğrenme deyince akla sadece temel eğitim gelmemeli. Her alanda öğrenme ve eğitim var. Hayat boyu öğrenmenin kökeninde 'halk eğitim' vardır. Halk eğitim, sadece kurs açılan bir yer değil, aynı zamanda üretim yapılan bir yer olmalı diye düşünüyorum. Şuanda da o amaçla adımlar atıyorum. Döner sermaye kurmak için başvurumuzu yaptık. Ocak ayında kurulacak. Döner sermaye kurulduktan sonra giyim konusunda üretim yapacağız ve döner sermaye aracılığıyla pazarlayacağız. Pazarlama, toptan da olabilir, perakende de olabilir. Ayrıca mutfak kuracağız. Otellerle de görüşmeler yaptık. Mutfakta üreteceklerimizi alabileceklerini söylediler. Binamızda açacağımız kafeteryada da mutfakta ürettiklerimiz satacağız. Buralardan döner sermayeye gelecek paranın bir kısmıyla kurum ihtiyaçlarını karşılayacak, bir kısmını da onu üretenlere ödeyeceğiz" dedi.

İŞ-KUR ile kurs açılıyor

İŞ-KUR'un Halk Eğitim Merkezleri ile iş birliği yaparak, açılması planlanan kurslara katılacaklara 30'ar lira ödeme yapacağını da açıklayan Doğruyol, "İŞ-KUR'un ihtiyaçları doğrultusunda belirlenen; genel muhasebe, aşçı çırağı, bahçe bakımı, tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği, büro yönetimi, havuz suyu operatörlüğü ve fotoğraf çekimi ve görsel düzenleme ile ilgili kurslar açılacak. İŞ-KUR'a kayıtlı işsiz olmak, 15 yaşını tamamlamış olmak, aynı meslekte düzenlenen kursu tamamlamamış olmak, emekli olmamak, kurslara katılma yönünde yaptırım uygulanmıyor olmak şartlarını taşıyan ve sigorta durumunu gösteren belge, nüfus kağıdı fotokopisi, diploma fotokopisi ile mesleki eğitim kursiyer taahhütnamesini imzalayan kişiler bu kurslara katılarak, 30'ar lira ücret alabilecek. Belirlediğimiz 7 kurstan bir kısmını hazır hale getirdik. Kursların duyurusunu yapıyoruz. Bu kursları bitirerek belgesini alanların iş bulma şansı çok yüksek olacak" diye ifade etti.