Çeşme Halk Eğitim projeleriyle istihdam oluşturan kuruma dönüştü

2017-2018 yılında 130 kursta 3 bin 382 kursiyere eğitim veren Çeşme Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, 2019-2020 eğitim yılında kurs sayısını 237'ye, kursiyer sayısını da 5 bin 229'a yükseltti. Merkez bu anlamda, istihdama yönelik kurslarda açarak, kursiyerlerin aldıkları belgelerle işe girmelerini sağlamak için projeler geliştirdi.

Halk Eğitim Merkezinin sadece hobi kursları açan bir kurum olmaktan çıkacağını, istihdama yönelik kurslarda açarak kalifiye eleman yetiştireceklerini açıklayan Çeşme Halk Eğitim Müdürü Ali Rıza Doğruyol, "Meslek Fabrikası, uygulamaya koyacağımız en güzel projelerden birisi; altyapısı oluşturuldu. Çeşme'de personel çalıştıran bütün kurumlarla irtibata geçip, anketler yapıp, hangi sezonda hangi elemanlara ihtiyaçları olduğunu belirleyip ihtiyaç duydukları alanlarda çalıştırabilecekleri elemanları Halk Eğitim Merkezi olarak yetiştireceğiz. Yetiştireceğimiz kalifiye elemanlara belgelerini vererek, nerelerde çalışabileceklerini göstereceğiz. Bu kursları da her yıl tekrar edeceğiz. Başından beri söylediğimiz gibi Halk Eğitim Merkezini kurs açıp, belge veren bir kurum olmaktan çıkararak, istihdama dayalı eğitim veren bir kurum haline getiriyoruz. Bunu da 'Meslek Fabrikası' projemizle taçlandırmış olacağız. Bu projeyle ilgili öncelikle Çeşme Belediyesi ile görüştük. Belediye de bize destek veriyor. Birkaç projede Belediye ile birlikte hareket edeceğiz; ayrıca Çeşme'nin turizm bölgesi olması nedeniyle otellerle görüşmelerimiz olacak. Kalifiye eleman ihtiyaçlarını öğrenerek, o elemanları yetiştirmek üzere kurslar açacağız. Kurslarda yetiştirdiğimiz elemanlar, bizden belgelerini alarak, sezonun açılması ile birlikte ihtiyaç duyulan yerlerde çalışmaya başlayabilecekler" diye konuştu.

Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan Çöker'in de kendilerine destek verdiğini ifade eden Doğruyol, "Çeşme'de göreve başladığım zaman ilk yaptığım işlerden birisi döner sermayeyi kurmak oldu. Döner sermayeyi kurmaktaki amacımız; kursiyerlerimizin ürettiklerinden, kendilerine ekonomik olarak girdi sağlamaktı" dedi.