Çeşme Halk Eğitim'de kıyafetler depremzede çocuklar için dikiliyor

Çeşme Halk Eğitim Müdürlüğü, Çeşme'de konuk edilen depremzedelerin çocukları için resim ve müzik kursları açmanın yanı sıra giyim kurslarında da çocuk kıyafetleri dikerek çocukları giydirirken; içme suyu, mama, çocuk bezi ve kadınların hijyen gibi ihtiyaçlarını da karşılıyor.

Depremin hemen ardından Çeşme'deki otellerde misafir edilen depremzedeler, geçici olarak kaldıkları otellerden ayrılırken, bazı depremzedeler, Çeşme Karayolları Tesisleri, Polis Evi ve Uygulama Otelinde misafir edilmeye devam ediliyor. Misafir edilen depremzedelerin ihtiyaçları da karşılanıyor.

Çeşme Halk Eğitim Müdürlüğü de, kentte konuk edilen depremzedelerin çocukları için resim ve müzik kursları açmanın yanı sıra giyim kurslarında da çocuk kıyafetleri dikiyor. Müdürlük çocukları giydirirken; içme suyu, mama, çocuk bezi ve kadınların hijyen gibi ihtiyaçlarını da karşılıyor.

Çeşme Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ali Rıza Doğruyol, kurum olarak depremzede vatandaşlara ilk andan itibaren ellerinden gelen desteği sağladıklarını belirterek, "Deprem olduğu andan itibaren kursiyerlerimizle, öğretmenlerimizle dayanışma halinde, gıdadan kıyafetine kadar her türlü yardımları topladık. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve kaymakamlık tarafından gönderilen tırlara yükleyerek, depremzedelere gönderdik" dedi.

"Giyim kurslarında dikilen kıyafetleri depremzede çocuklara ellerimizle giydirdik"

Depremzedelerin Çeşme'ye gelmesi üzerine yardımları Çeşme'de ulaştırmaya başladıklarını ifade eden Doğruyol, "Önceliğimiz her zaman çocuklar oldu. Çeşme'ye gelen depremzedelerin çocuklarına deprem travmasını unutturmak için resim, müzik kursları vermeye başladık. Bu kurslarımız şu anda da devam ediyor. Ayrıca giyim kurslarımızda çocuk kıyafetleri dikmeye yöneldik. Giyim Kursu usta öğreticimiz Yadigar Koçak Poyraz eğitmenliğinde, 9 yaşına kadar olan çocuklar için atölyemizde kıyafetler dikildi. Kıyafetleri paketleyerek, depremzede çocuklara ellerimizle giydirdik" diye anlattı.