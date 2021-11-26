Çeşme Halk Eğitim'den sivil toplum kuruluşları ile güç birliği için ilk adım

Çeşme Halk Eğitim Müdürü Ali Rıza Doğruyol'un davetiyle bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya; Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) ve Çeşme Alaçatı Doğa ve Hayvan Severler Derneği (ÇESAL) adına Nuray Çukurova ile Fernur Çapa, Çeşme Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi (ÇEŞKA) adına Gül İffet Acar, Çeşme Kadın Dayanışma Derneği (ÇEKADDER) adına da dernek başkanı Nermin Ekinci ve başkan yardımcısı Selma Artar katıldı.

"Birlikte, ortak hareket ederek, bu toplumsal temizliği sağlamak gerekiyor"

Toplantının açılışında bir konuşma yapan Çeşme Halk Eğitim Merkezi Müdürü Doğruyol, sivil toplum kuruluşlarının önemine dikkat çekerek, "Eğitim ve insana ulaşma bizim için çok değerlidir. Sivil toplum kuruluşları ve kamu ayağını oluşturan Halk Eğitim Merkezi, bu amaç uğruna bir araya gelip, bir takım projeleri birlikte yapmak çabası içerisindeyiz. Bilindiği gibi kadın yönelik şiddet var; ayrıca hayvanlara yönelik şiddet de var. Üstelik akıl almaz boyutlarda. Biz diyoruz ki, bu acımasız kirliliği temizlemenin yolu vardır. Birlikte, ortak hareket ederek, bu toplumsal temizliği sağlamak gerekiyor. Erdemli, ahlaklı bireyler yetiştirilirse, bu bireyler yaşadıkları toplumu tertemiz yapacaklardır. Onun için bireylerden başlamak gerekir. Sabırla güzel şeyler yapacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

Yapılan toplantıda, kadın istihdamını sağlayacak projelerin yanında, hayvan hakları ve çevre bilincinin artırılmasına yönelik projeler geliştirilmesi hakkında görüş birliğine varıldı.