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Çeşme Hastanesinde tomografi cihazı hizmete girdi

Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesindeki arızalı olan tomografi cihazı, yenisi ile değiştirilerek hizmet vermeye başladı.



Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesinde, tomografi cihazının arızalı olması nedeniyle vatandaşlar Urla yada İzmir'deki hastanelere gidiyordu. Göreve yeni başlayan Başhekim Op. Dr. Orhan Güngör, tomografi cihazının yenisinin alınması için girişimlerde bulundu. Olumlu sonuç veren çalışması sonucunda yeni tomografi cihazı alınarak montajı yapıldı. Cihaz ile tüm ilaçlı, ilaçsız ve damar anjiografik çekimlerin yapılabileceği belirtildi.

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