Çeşme Kaymakamı, kadın örgütlerini ziyaret etti

Çeşme Kaymakamı Çakıcı, ÇEŞKA ve Çeşme Kadın Dayanışma Derneğine nezaket ziyaretinde bulunarak çalışmaları hakkında bilgi aldı. Kaymakam Çakıcı'yı, ÇEŞKA ziyareti sırasında kooperatif başkan yardımcısı Banu Ayhan, yönetim kurulu üyeleri ve kooperatif ortağı kadınlar karşıladı. ÇEŞKA Başkan Yardımcısı Ayhan, Kaymakam Çakıcı'ya kooperatif çalışmaları hakkında bilgi verdi. Çeşme Kadın Dayanışma Derneğini de ziyaret eden Çakıcı'yı, dernek başkanı Nermin Ekinci ve yönetim kurulu üyesi kadınlar karşıladı. Dernek başkanı Ekinci, Kaymakam Çakıcı'ya dernek projeleri ve Kadın Yaşam Evi Projesi hakkında bilgi verdi. Öte yandan ziyarete katılan AK Parti Çeşme İlçe Başkanı Hatice Yeliz Karataş, derneğe üye olarak üyelik formunu imzaladı. Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı, ÇEŞKA ve Çeşme Kadın Dayanışma Derneği yöneticilerine başarılar dileyerek çalışmalarında destek olacağını söyledi.