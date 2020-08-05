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Çeşme Kaymakamının görev yeri değişti

Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara'nın görev yeri, İçişleri Bakanlığı'nca değiştirildi. Çeşme Kaymakamlığı'na Ünal Çakıcı getirildi.

Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara'nın görev yerinin değiştirildiği bildirildi. Kaymakam Kara, İçişleri Bakanlığı kararıyla İzmir Vali Yardımcılığına getirildi. Çeşme Kaymakamlığına ise Vali Yardımcısı Ünal Çakıcı'nın atandığı öğrenildi.

Ünlü tatil merkezi Çeşme, son günlerde farklı olaylarla gündeme gelmişti. Sahillerde korona virüsü tedbirlerine yeterince uygulanmadığına ilişkin görüntülerinde, Hacı Mehmet Kara'nın görev yerinin değiştirilmesinde etkili olduğu iddia edildi.

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