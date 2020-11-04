Çeşme Kızılay gönüllülerinden depremzedelere bin 750 kilo erzak

Çeşme Kızılay gönüllüleri Yeşim ve Cüneyt Yüksel'in organizasyonuyla, depremzedelere bin 1750 kilo erzak gönderdi.

Çeşme Kızılay gönüllüsü Yeşim Yüksel, İzmir depreminden etkilenen depremzedeler ve arama kurtarma ekiplerine sıcak yemek dağıtan Kızılay Mobil Mutfakları'nda pişirilmek üzere bin 750 kilo erzak topladıklarını söyledi.

Yüksel, kampanyaya yurt dışı ailelerden de destek verildiğini belirterek, temin ettikleri erzakları, Kızılay Genel Müdür Yardımcısı İsmail Hakkı Turunç ve Kızılay Gaziemir Şubesi Başkanı Dinçel'e teslim ettiklerini ifade etti.