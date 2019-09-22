Çeşme KOM, göçmen kaçakçılarına geçit vermedi

Edinilen bilgiye göre, Çeşme KOM Grup Amirliği ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir kamyonu durdurdu. Kamyonda arama yapan KOM ekipleri, ikisi Filistin, 49'u Suriye uyruklu toplam 51 göçmeni yakaladı. Araç içerisinde beş adet can yeleği, bir adet bot, bir adet bot motoru, bir adet şişirme pompası ve bot kurulumunda kullanılan çok sayıda malzeme de ele geçirildi.

Göçmenlerin yasa dışı yollardan yurt dışına geçişini organize ettiği öne sürülen Türk vatandaşı M.Ç. (24) yakalanarak gözaltına alınırken kullandığı araç da trafikten men edildi. Yakalanan şüpheli M.Ç. adli makamlara sevk edilmesinin ardından mahkemece adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

Öte yandan 19 Eylül Perşembe günü de Çeşme KOM ekipleri ve Çeşme Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Karaabdullah burnu açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu fiber tekne ele geçirildi. Tekne içerinde üçü Filistin, 14'ü Suriye uyruklu toplam 17 göçmen yakalandı. Göçmen şahısları yasa dışı yollardan yurt dışına geçişini organize ettiği iddia edilen tekne kaptanı A.C. (37) yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüpheli A.C. adli makamlara sevk edilmesinin ardından mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.