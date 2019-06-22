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Çeşme marina çalışanlarına yangın eğitimi

Çeşme marina çalışanları, olası bir yangın ile mücadele edebilmek için her yıl olduğu gibi bu yıl da yangın eğitimi aldı.


Yangın tatbikatları konusunda çok hassas olan ve yılda 4 defa yangın tatbikatı gerçekleştiren Çeşme Marina, olası bir yangın durumunda ilk müdahaleyi çalışanların hızlı ve güvenli bir şekilde yapabilmesi için her yıl olduğu gibi bu yıl da çalışanlarına yangın eğitimi aldırdı. 21 çalışanın katıldığı eğitimde, profesyonel uzmanlar tarafından yangın ekipmanları tanıtılarak, olası bir yangında ilk müdahalenin nasıl yapılacağı anlatıldı.


Teorik eğitim sonrasında çalışanlar, sahada, eğitimlerine uygulamalı olarak devam etti. Senaryo gereği çıkarılmış bir yangına, yangın ekipmanları ile müdahale eden ekip, başarı bir şekilde yangını söndürdü. Yazılı sınavı ve uygulamalı eğitimi başarıyla bitiren Çeşme Marina çalışanları, sertifika almaya hak kazandı.


Eğitimin ardından açıklama yapan Çeşme Marina Genel Müdürü Can Akaltan, “Bu eğitimlerin amacı, marina içerisinde yaşanabilecek herhangi bir yangına, itfaiye ekipleri gelinceye kadar, Çeşme Marina çalışanlarının güvenli bir şekilde müdahale edebilme yeteneklerinin sürekliliğini sağlamaktır. Eğitimlerimize ve yangın tatbikatlarımıza çok önem veriyoruz ve yapmaya devam edeceğiz” dedi.

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