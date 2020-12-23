Çeşme Marina Deniz Patlıcanı Projesi başarıyla devam ediyor

Çeşme Marina'ya bırakılan deniz patlıcanlarının ortama uyum sağladığı gözlendi.

2019 Haziranı'nda Çeşme Sahil Güvenlik Komutanlığı ile imzalamış olduğu protokol ve gerçekleştirilen başarılı operasyonlar ile izinsiz avlanan bir çok deniz patlıcanının doğal ortamına dönmesine katkı sağlayan Çeşme Marina, geçtiğimiz Mayıs ayında İzmir İl Tarım Müdürü Mustafa Özen ile Çeşme İlçe Tarım Müdürü Ahmet Keçeci'yi ağırlayarak, yakalanan deniz patlıcanlarının Çeşme Marina sularına iadesini sağlamıştı.

Çeşme Marina dalış ekibi, gerçekleştirmiş olduğu son kontrollerde, marina sularına bırakılan deniz patlıcanlarının ortama uyum sağlayarak yaşamlarına devam ettiklerini gözlemledi.

Çeşme Marina Genel Müdürü Can Akaltan, “Yakalanan deniz patlıcanlarının marinamız sularında yaşamlarına kavuşturulması bizim için büyük önem taşıyor. Yaptığımız dalışlar neticesinde hem deniz patlıcanlarının marina sularına uyum sağlayarak projemizin başarıya ulaştığını hem de ekolojik dengeyi koruyarak marina suyu kalitesini de yükseltmiş olduğunu görüyoruz. Bu ve benzeri çevresel sürdürülebilirlik projelerimize destek veren başta Sahil Güvenlik Komutanlığı ve İl-İlçe Tarım Müdürlükleri olmak üzere tüm paydaşlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz.” şeklinde açıklama yaptı.