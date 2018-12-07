Çeşme Marina, iki Kalamar yuvası yerleştirdi

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı "Kalamar" projesine destek olan Çeşme Marina, iki kalamar yuvasını Çeşme Marina içerisine yerleştirdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, özellikle küçük ölçekli balıkçılığın en önemli gelir kaynaklarından biri olan kalamarların kirlilik ve yanlış avcılık yöntemleri nedeniyle hem doğal üreme sahaları hem de sayılarındaki azalmaya karşı etkin bir mücadele başlattı. Bu kapsamda, kalamarın neslini devam ettirmesini sağlamak ve popülasyonunu artırmak için "Kalamar" projesini hayata geçirdi. Belediye bu kapsamda, 1 yılda 1,5 milyon kalamar yumurtası yerleştirdi.

Çevreye ve çevreci projelere verdiği desteklerle öne çıkan Çeşme Marina, bu kez de İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin başlatmış olduğu projeye destek oldu. Bu kapsamda, Marina çalışanları tarafından kalamar yuvaları (kolektör) hazırlandı. Bu yuvalar, marina dalgıcı tarafından marina trafiğinden etkilenmeyecek bir yere dikkatlice yerleştirdi. İki kolektör ile başlanan pilot uygulamada, ortalama 2-3 ay içinde kalamarın kolektörleri yuva olarak kullanması ve yumurtalarını bırakması bekleniyor. 3 ay sonra yapılacak dalışta kolektörlerin yuvaya dönüşmesi, üstlerinin yumurtalar ile dolması bekleniyor.

Çeşme Marina Genel Müdürü Can Akaltan yaptığı açıklamada, "Çevreci marina kimliğimizin çerçevesinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı Kalamar projesine iki adet yuva ile biz de destek vermeye başladık. Önümüzdeki 2-3 ay içerisinde yuvaları sürekli kontrol edip, eğer bu deneysel çalışma başarılı olursa yuvaların sayısını arttırmayı hedefliyoruz. Türkiye'deki bütün marinaları bu projeye destek vermeye çağırıyoruz" diye konuştu.