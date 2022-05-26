Çeşme Marina Kış Trofesi sona erdi

Çeşme Marina'nın ev sahipliği yaptığı, toplam 6 yarış ayağından oluşan Kış Trofesi Yarışları'nın son ayağı 21-22 Mayıs tarihlerinde gerçekleşti. Ankara Yelken Kulübü (AYK) ve Ege Açık Deniz Yat Kulübü (EAYK) beraberliğinde gerçekleşen yarışlarda 24 IRC, 4 Destek sınıfı olmak üzere toplam 28 tekne yarıştı.

İzmir Çeşme'de yapılan Kış Trofesi Yarışları'nın ilk günü, EAYK Yönetim Kurulu Üyesi Çetin Kent'in brifing açılışı ile başlayan ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'na ithafen saygı duruşuyla devam eden brifing, baş hakem Eşref Uzun'un rotalar hakkında bilgi vermesi ile tamamlandı. IRC sınıfları A2 ve Coğrafi – 2 rotalarında, Destek Sınıfı ise A3 rotasında toplam 2 yarış ile gün tamamlandı. İkinci gün C1 orsa – pupa rotasında tüm sınıflar tek yarış yaparak günü tamamladı. Baş hakem Eşref Uzun, “6 yarış ayağının en coşkulu startını verdik. 2. yarış gününde durgun hava ile başlayıp 15-16 knot rüzgara kadar yükselen keyifli bir yarış oldu. Tüm ekiplere teşekkür ederiz” diye belirtti.

Ödül töreni düzenlendi

Önceki dönemde hava şartları sebebiyle töreni yapılamayan 3. ve 5. Yarış ayağı ödülleri ile son yarış ayağı ve trofe ödülleri birlikte verildi. EAYK Yönetim Kurulu Üyesi Çetin Kent'in sunduğu ödül töreninde, trofenin ilk yarış startını veren Çeşme Kaymakamı Ünal Çakıcı da dereceye giren ekiplere kupalarını vererek tebrik etti. Çeşme Marina Genel Müdürü Bora Ergezgin, “Pandemi döneminden sonra 6 yarış ayağının da eksiksiz gerçekleştiği toplam 52 teknenin yarıştığı trofeye bir kere daha ez sahipliği yapmanın gururunu yaşıyoruz. Başta EAYK Komodoru Akif Sezer'e, yarış hakem heyetine, yelken sever dostlarımıza, her yarış dönemini profesyonel bir şekilde atlatmamızı sağlayan tüm marina personelimize ve değerli ziyaretleriyle bizi yalnız bırakmayan Çeşme Kaymakamımız Ünal Çakıcı'ya gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

Trofe sonuçlarında, IRC-A0 sınıfında ARKAS COMET-A, IRC-A1 sınıfında NOX, IRC-A2 sınıfında ZAMAZİNGO, IRC-A3 sınıfında YEDİÇERİLER, IRC-B1 sınıfında PERLE WHITE, IRC-B2 sınıfında ANKARA YELKEN KULÜBÜ-OLYMPOS ve Destek sınıfında DUYGU-7 tekneleri birinci oldu.