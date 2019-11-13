Çeşme Marina'nın yeni misafiri Akdeniz foku

Dünyada yaklaşık 750 tane, Türkiye kıyılarında da yaklaşık 100 tane olan Akdeniz foklarından birisi Çeşme Marina'ya geldi.

Teknelerin arasında dolaşan fok, marina misafirleri tarafından da meraklı gözlerle izleniyor. Çeşme Marina Genel Müdürü Can Akaltan, “Çevre ve ekosistem bizim için çok önemli. Bu nedenle de marinamızda canlılara zarar verecek hiçbir madde kullanmıyoruz. Bunu marinamızdaki misafirlerimizden de görebiliyoruz. Yeni misafirimiz Akdeniz foku da marinamızı çok sevdi. Marinamızda kaldığı sürece kendisine iyi bakacağız.” dedi.