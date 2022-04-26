Çeşme otellerinde bayram hareketliliği

Türkiye'nin en gözde tatil merkezlerinden İzmir Çeşme'de Ramazan Bayramı hareketliliği sürüyor. Bayram rezervasyonları yüzde 70'ler seviyesine çıkarken, Çeşme'de tatil yapmak isteyenlerin gecede ortalama bin lirayı gözden çıkarması gerekiyor.

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala ünlü tatil merkezlerinden İzmir Çeşme'de de bayram hareketliliği devam ediyor. Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) yetkilileri, otel rezervasyonlarının yüzde 70'ler seviyesinde olduğunu, bu hafta içerisinde otellerin yüzde 80-90 bandında doluluğa ulaşmasını beklediklerini belirtti. Öte yandan bayram tatilini Çeşme'de geçirmek isteyen konukların, gecede ortalama bin lira vermesi gerekiyor. ÇEŞTOB Başkanı Yakup Demir, konuyla ilgili olarak “Zamlardan sonra en çok merak edilen konu otel fiyatları oluyor. Biz turizm sektörü olarak fiyatlarımızı haftalık olarak güncellemiyoruz. Şu anda yayında olan fiyatlarımız ocak-şubat ayında belirlenen fiyatlar. Hatta 2021 yılının son aylarında belirlenen fiyatları kullanıyoruz. 6 yaşındaki çocuğu ile birlikte bayramda Çeşme'ye gelen bir çift, nitelikli butik otellerimizde 3 günlük oda-kahvaltı konaklama için 3 bin lira civarında ödeme yapacaklar. 4 ya da 5 yıldızlı otellerde konaklamayı düşünürlerse fiyat 2 bin-2 bin 500 liradan başlayıp 5 bin liraya kadar çıkabiliyor” dedi.

“Bayramla birlikte sezonu açıyoruz”

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kaldığı için Çeşme'deki otellerin yüzde 90'ının bayram için hazır olduğunu kaydeden Demir, “Çeşme, 30 bin yatağı ile bayramı karşılıyor. Bayramda konuk edeceğimiz misafirlerle birlikte sezonu da açmış olacağız. Çeşme'de turizm sezonu genelde 19 Mayıs'ta açılır fakat bu yıl bayram mayıs ayının başına denk geldiği için Ramazan Bayramı ile birlikte yaz sezonunu açmış olacağız. Ocak, şubat ve mart aylarında bayram için erken rezervasyonlarda önemli bir hareket vardı. Fakat şu anda kısa bir durgunluk dönemine girdik. Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle Antalya daha çok iç piyasaya yöneldi. Bu sebeple şu an beklediğimizi henüz göremiyoruz fakat yine de Çeşme'deki otel doluluk oranımız yüzde 70'lere varmış durumda. Bu haftayı da dahil edersek yüzde 80-90 doluluğa ulaşmış oluruz” diye konuştu.

“Eski günlerdeki gibi olmasa da dolu bir bayram olacak”

Ramazan Bayramı'nın ilkbahar dönemine denk geldiğini ifade eden Demir, şunları söyledi: “Bayramları uzun süredir yaz döneminde yaşıyoruz. Bir dönem Ramazan Bayramı zamanında çok fazla yoğunluk yaşamıştık. Seferihisar ve Gümüldür'e dahi aktarımda bulunmuştuk ve o zamanlar ‘Çeşme artık misafir kabul edemiyor. Tüm oteller doldu, bayram sonu bekliyoruz' diye mesaj vermiştik. Uzun bir dönem bayramları dolu dolu karşıladık. Bu bayramda o doluluklara ulaşamasak da iyi bir doluluk oranı yaşayacağımızı düşünüyoruz. Çeşme'nin yazlık nüfusu da bayramda kısmen gelirse bayram döneminde 150 bin kişiyi Çeşme'de ağırlamış oluruz.”

Sezon geneli rezervasyon hareketliliği memnun ediyor

Çeşme'deki 5 yıldızlı bir otelin genel müdürü de olan ÇEŞTOB Başkan Yardımcısı Gökçe Kesikçiler Buğday ise “Mayıs ayı, bölgedeki otellerimiz için sezona başladığımız dönemler. Oteller sezona hazırlanıyor. Sezon başlangıcının Ramazan Bayramı'na denk gelmesi bizim için harikulade oldu. Bütün otellerin bayrama dolu dolu gireceğini düşünüyoruz. Çeşme'de bayram öncesi rezervasyon hareketliliği çok hareketli olmasa da iyi gidiyor ancak sezon geneline bakılırsa rezervasyon hareketliliği geçen senenin çok çok üstünde. Güzel bir sezon görünüyor” sözlerine yer verdi.

Erken rezervasyon uyarısı

Gökçe Kesikçiler Buğday, erken rezervasyonlara ilişkin de şu uyarlarda bulundu: “Kışın rezervasyon yapanlar, bir takım indirimlerden daha fazla yararlanıyor. Bu sebeple misafirlerimizin hali hazırda devam eden erken rezervasyondan faydalanmalarını öneririz. Sezonda fiyatlar yükseliyor. Bu yıl girdi maliyetleri de yükseldi. Biz de bu maliyetlerin bir kısmını fiyatlarımıza yansıttık. Maliyetleri düşünerek erken rezervasyondan faydalanmak önemli.”