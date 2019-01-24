Çeşme, play-off yolunda emin adımlarla ilerliyor

Çeşme Belediyespor, misafir ettiği Torbalı Çaybaşıspor'u 4-1 yenerek play-off mücadelesindeki istikrarlı yürüyüşünü sürdürdü.

İzmir Süper Amatör Lig Beyaz Grup 17. Hafta mücadelesinde Çeşme Belediyespor, Çaybaşıspor'u 4-1 mağlup ederek zirve yarışını sürdürdü.

Karşılaşmanın 5. dakikasında yenik duruma düşen Çeşme Belediyespor, 19. dakikada Fatih Kemikler'in penaltı'dan attığı golle 1-1'lik beraberliği yakaladı. Bu golden sonra baskı kuran Çeşme Belediyespor, 40. dakikada Fatih Kaklık'ın açtığı orta ile Çaybaşı savunması kendi kalesine attığı golle 2-1 öne geçti. Mücadelenin 43. dakikasında Fatih Kaklık, ilk yarının skorunu 3-1 yapan golü kaydetti.

İkinci yarıda Çeşme Belediyespor İbrahim Kuşcan'ın 69. dakikada attığı golle mücadeleyi 4-1 kazandı ve hanesine 3 puan daha yazdırdı. Zirve mücadelesini sürdüren Çeşme Belediyespor puanını 30'a çıkartırken, 5. sıradaki yerini korudu.

"Play-off hedefimize ulaşacağız"

Maçın ardından bir değerlendirme yapan Çeşme Belediyespor Kulübü Başkanı Şerif Gün, "Soyunma odasında da söyledim, futbolcularımızın arkadaşlıkları pekişti. İyi bir takım oldular. Bugün hem oynadıkları futbol, hem de elde ettikleri galibiyet bizi çok memnun etti. Kendilerine teşekkür ettim. Bundan sonra da istikrarlı bir şekilde mücadele ederek, play-off hedefimize ulaşacağız. Şimdi önümüzde, Cumartesi günü oynayacağımız, kritik bir Alaçatıspor maçımız var. O maçı da en iyi şekilde oynayarak, geçeceğimize inanıyorum. Alaçatı'ya kazanmak için gideceğiz. Bu güzel oyunlarımızın karşılığını ilk dörde girerek almamız gerekiyor. Çok gerilerden geldik. Geldiğimiz noktadan mutluyuz. Oynadığımız futbolla da taraftarımızı memnun ettiğimizi umuyorum" diye konuştu.

"Planladığımız hedefe emin adımlarla yürüyoruz"

Çeşme Belediyespor Teknik Direktörü Zafer Çağın da yaptığı değerlendirmede, "Maça biraz tutuk başladık. Çok aşırı bir güvenden kaynaklandığını düşünüyorum. Rakip, ilk dakikadan itibaren baskı yaptı. Yediğimiz golün ardından toparlandık. İstediğimiz oyunu ortaya koyduk ve kendi oyunumuza geri döndük. İyi oynayarak, skoru 4-1 çıkardık. Skoru daha da büyütebilirdik. Takım, gün geçtikçe olgunlaşıyor. Planladığımız hedefe, emin adımlarla yürüyoruz. Önümüzde yerel derbi maçımız var. O maçı da kazanırsak, önümüzün açık olduğunu düşünüyorum. Futbolcularımız arasında arkadaşlık, takım ruhu ve bütünleşme istediğimiz şekilde oluştu. Yönetim de elinden geleni yapıyor. Futbolcularımız, verdiğimiz görevleri harfiyen yerine getiriyorlar. Bunun karşılığında da güzel sonuçlar alıyoruz. İlçemizin bütün dinamiklerinin devreye girerek, bize destek vermesini talep ediyoruz. Sadece bizim gayretimizle olmuyor. Taraftarımızın da bize daha fazla destek vermesini bekliyoruz. Önümüz açık. Bundan sonra da iyi sonuçlar elde ederek, play-off'a kalacağımızı düşünüyorum" dedi.