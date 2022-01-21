Çeşme polisinden can dostlara mama

Ekipler, sorumluluk bölgelerindeki sokak hayvanlarına mama vererek karınlarını doyurdu.

Kış soğuklarının iyice bastırdığı bugünlerde, yiyecek bulmakta zorluk çeken sokak hayvanlarına Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yardım eli uzattı. Devriye görevi yapan polis ekipleri, sorumluluk bölgelerindeki sokak hayvanlarına mama vererek karınlarını doyurdu. Soğuk havalarda sokak hayvanlarının beslenmesine devam edileceğini belirten yetkililer, vatandaşlara da çağrıda bulunarak, can dostların zor kış şartlarında aç kalmaması için duyarlı olmaya davet etti.