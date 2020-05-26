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Çeşme protokolü, Kore gazisini ziyaret ederek bayramlaştı

Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara ve ilçe protokolü, Kore gazisi Hakkı Güvercin’i evinde ziyaret ederek bayramını kutladı.

Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara ve ilçe protokolü, Kore gazisi Hakkı Güvercin'i evinde ziyaret ederek bayramını kutladı.


Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, Çeşme Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin, Çeşme İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Emin Yılmaz, İlçe Emniyet Müdür Vekili Başkomiser Erdem Bekem, Kore gazisi Hakkı Güvercin'i evinde ziyaret ederek, Ramazan Bayramını kutladı.


Çeşme Kaymakamı Kara ve beraberindeki protokol, Kore gazisi Güvercin ile bir süre sohbet etti. Protokol üyeleri daha sonra ziyaretini sonlandırdı.

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